Durch den VW-Umbruch ist auch die Wolfsburg-Zukunft unklar

Eine Frage in der Dauerschleife: Wie geht es weiter beim VfL Wolfsburg? Zum x-ten Mal in den vergangenen Monaten treffen den Volkswagen-Klub neben der sportlich brenzligen Situation die Turbulenzen beim Klub-Eigner empfindlich. Beim enttäuschenden 0:0 gegen Augsburg war der Konzern-Umbau bei VW Gesprächsthema Nummer eins. Sportlich verpasste es das Team von Trainer Bruno Labbadia, das Punktepolster auf die Abstiegsränge entscheidend zu vergrößern. Nach der Partie musste Labbadia indes vor allem Fragen dazu beantworten, wie es strukturell beim VfL weiter gehe angesichts einiger Personal-Rochaden an der VW-Spitze.

"Natürlich beobachte ich das Ganze, aber lasse es so gut wie nicht an mich ran, weil ich eine Aufgabe hab: Das mit der Mannschaft zu meistern", sagte Labbadia nach dem 15. Unentschieden in dieser Saison. Das dürfte auch für die Spieler alles andere als einfach sein. Denn aktuell weiß niemand so recht, wie es weiter geht. "Wir verfolgen das natürlich, und man kriegt das auch mit", gestand VfL-Verteidiger Robin Knoche. "Aber wir müssen uns jetzt erstmal um die Situation kümmern, die wir hier haben."

Sanz und Bode verließen VfL-Kontrollgremium

In Aufsichtsratschef Francisco Javier Garcia Sanz und dem bisherigen VW-Kommunikationschef Hans-Gerd Bode haben die entscheidenden beiden Köpfe des VfL-Kontrollgremiums den Konzern bereits verlassen. Der bisherige VW-Vorstand Garcia Sanz offiziell; Bode verabschiedete sich nach dpa-Informationen bereits am Mittwoch von seinen bisherigen Mitarbeitern, saß aber am Freitag noch auf der VfL-Tribüne. Für den fußballverrückten Garcia Sanz ist bereits VW-Finanzchef Frank Witter in den Aufsichtsrat nachgerückt. Über die konkrete Aufstellung des Gremiums muss noch entschieden werden.

Entscheidend ist der Wechsel deshalb, da Garcia Sanz und Bode seit Monaten - im Prinzip seit Klaus Allofs' Aus im Dezember 2016 - nach neuen Geschäftsführern für den VfL suchen. Hartnäckig hält sich das Gerücht, Horst Heldt vom Ligakonkurrenten und Nachbarn Hannover 96 könnte neuer Sportchef in Wolfsburg werden. Nahrung bekommt dies, so lange Heldt nicht, wie seit Monaten angekündigt, endlich bei 96 zum Geschäftsführer befördert wird, immer mehr. Bode und Garcia Sanz waren bislang in Gesprächen mit möglichen Kandidaten, sind nun aber weg. Wie es weiter geht, werden Witter und Bodes Nachfolger ebenso entscheiden müssen, wie es mit den bislang sportlich Verantwortlichen weitergeht: Manager Olaf Rebbe und Labbadia, dem bereits vierten VfL-Coach unter Rebbes Verantwortung binnen anderthalb Jahren.

Verlässt Trainer Labbadia Wolfsburg?

Labbadia könnte nach Informationen des Fachmagazins "Kicker" auch im Fall des Klassenverbleibs den Klub im Sommer wieder verlassen. Das war der Stand der Dinge bislang. Wie das die neuen VW-Entscheider beim VfL sehen? Offen. Genauso wie die Frage vier Spieltage vor dem Saisonende, ob der VfL nächste Saison erst- oder zweitklassig spielt.

"Die Tabelle könnte man mal einfrieren", sagt Sportdirektor Rebbe nach dem Spiel am Freitag. Aktuell haben die Niedersachsen drei Punkte Vorsprung auf den Relegationsrang 16, auf dem der FSV Mainz steht, der aber am Montag gegen den Mitkonkurrenten Freiburg aufholen kann. Stand der Dinge war bislang auch, dass "nur" der Klassenverbleib auch für Rebbe zu wenig sei. Saisonziel war das Erreichen eines einstelligen Tabellenplatzes, nur daran werde Rebbe gemessen, hieß es nach dpa-Informationen - bislang. Wie das die Neuen sehen? Offen. Wie so vieles beim VfL. Wieder einmal.

( dpa )