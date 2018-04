Rekord-Bayern feiern Titel-Party in Augsburg

Der Sechserpasch ist vollbracht. Die Bayern sind Meister, zum sechsten Mal hintereinander. Eine neue Bestmarke, natürlich. Mit dem 4:1 beim FC Augsburg sind die Münchner fünf Spieltage vor Schluss nun auch tatsächlich nicht mehr vom FC Schalke einzuholen. Beim Schlusspfiff begann die Party mit einer von Joshua Kimmich angeführten Spontan-Polonaise. Rafinha hatte sich eine Papp-Schale von den Fans besorgt. Dann verlangten die 5.000 Bayern-Fans den Trainer mit lauten "Jupp! Jupp! Jupp!"-Rufen. Cheftrainer Heynckes, seit Oktober im Amt und für den famosen Turnaround zuständig, ließ sich nicht bitten und vor der Kurve feiern. Er nahm demonstrativ Franck Ribéry und Arjen Robben in den Arm und deutete auf die beiden Oldies. Nach wenigen Minuten war die Spontan-Party schon wieder vorbei - ganz ohne Weißbier.

Die Treffer zum 4:1-Meisterstück erzielten Corentin Tolisso, James Rodríguez, Arjen Robben und Sandro Wagner. Gegenüber dem 2:1 am Dienstag in der Champions League beim FC Sevilla ließ Trainer Jupp Heynckes kräftig rotieren und schickte gleich sieben Neue aufs Feld.

Diesen Titel, Nummer 28 der Vereinshistorie, konnten die Münchner erstmals aus eigener Kraft perfekt machen – und verwandelten den Matchball bei den bayerischen Schwaben. Eingetütet wurde die Meisterschaft ganz traditionell auswärts, wie immer in den letzten Jahren. Letztmals vor eigenem Publikum wurde Bayern im Jahre 2000 Meister, damals noch im Olympiastadion. Auch Heynckes hatte seine ersten beiden Meisterschaften im Olympiastadion gefeiert: 1989 und 1990, bei seinem ersten Engagement, eine Ewigkeit her. Nun also Titel Nummer vier für den 72-Jährigen bei seinem vierten München-Job, 2013 war die Schale Teil des famosen Triples.

Es war kein Spaziergang, die Bayern gerieten sogar in Rückstand – per Slapsticktor. Niklas Süle bekam den Ball nach einer Parade von Torhüter Sven Ulreich, der Córdovas Schuss gehalten hatte, frontal ins Gesicht, von dort ging die Kugel ins Netz – Eigentor nach 18 Minuten.

Schon zuvor hatte sich ein nickliges, teils hart geführte Auseinandersetzung entwickelt, die vor allem die Gäste sichtbar irritierte. Augsburg machte es eine halbe Stunde lang gut, nervte die Bayern. Dann aber schlug der Meister zurück. Corentin Tolisso köpfte nach Kimmich-Flanke ein (32.), James Rodríguez vollstreckte nach Bernats Vorlage per Hacke (38.). 2:1. Spiel gedreht.

Knapp 40 Minuten waren gespielt, da ging Heynckes von seiner Trainerbank bedächtig aber bestimmt ein paar Schritte herüber zur Coaching-Zone der Gastgeber. Er rief zu FCA-Trainer Manuel Baum rüber und zeigte mit den Händen mehrmals einen Ball. Die Augsburger sollten doch mal versuchen, das Spielgerät zu benutzen und nicht ständig die Bayern zu malträtieren. Selten hat man den sonst an der Seitenlinie zurückhaltenden Heynckes derart aufgebracht gesehen. Es ging ihm in diesen Momenten nicht um die Meisterschaft, sondern um die Gesundheit seiner Spieler im April, dem entscheidenden Monat. Schließlich geht es am Mittwoch im Rückspiel gegen den FC Sevilla um das Erreichen des Champions-League-Viertelfinals und am 17. April in Leverkusen um das Ticket fürs Pokalendspiel.

Nach der Pause gab es noch drei Highlights. Auf Vorlage des famosen James versenkte Arjen Robben die Kugel entschlossen zum 3:1 (62.).

Sandro Wagner erhöhte nach Ecke von Rudy auf 4:1 (87.). Zuvor war der Schalensammler aus Frankreich, Monsieur Franck Ribéry gekommen. An seinem 35. Geburtstag machte ihm Heynckes das Geschenk, in der 82.

Minute noch aufs Feld zu dürfen. Feierte damit seine achte Meisterschaft – das ist Rekord! Wie zuvor Bastian Schweinsteiger, Philipp Lahm, Oliver Kahn und Mehmet Scholl. Très bien!

