Tochter von Ex-Hertha-Star gestorben

Traurige Nachricht für Josip Simunic (40). Luciana Simunic, die Tochter vom Ex-Hertha-Spieler, verstarb an Ostersonntag in einer Klinik in Zagreb. Sie wurde nur vier Jahre alt. Der kroatische Verband bekundete sein Beileid.

Luciana Simunic litt unter einer Grippe. Im Verlauf der Krankheit entwickelte sich eine Sepsis. Simunic' Tochter wurde am Donnerstag beerdigt. Nicht nur die Familie nahm Abschied. Es kamen auch zahlreiche ehemalige Mitspieler von Simunic.

Simunic spielte von 2000 bis 2009 für Hertha. Während seiner Jahre in Berlin absolvierte er 222 Spiele und erzielte drei Tore. Von Hertha wechselte er nach Hoffenheim. Nachdem er von 2011 bis 2014 für Dinamo Zagreb spielte, beendete er seine Karriere. 2013 absolvierte er sein letztes Spiel für die kroatische Nationalmannschaft. Seit 2015 arbeitet er als Co-Trainer.

( BM )