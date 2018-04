Gemacht für die besondere Nacht

Sevilla. Wieder und wieder ging es nach vorn. Brillant eingeleitete Konter mit Überzahlsituationen: Vier gegen drei, drei gegen zwei, zwei gegen eins – es war letztlich egal. Es war zum Verzweifeln und irgendwann war es für die Fans nicht mehr zu ertragen. Den FC Barcelona, einziges ungeschlagenes Team in Europas großen Ligen – Sevilla hätte ihn am Sonnabend aus dem Stadion schießen können. Doch bis zur 88. Minute stand es nur 2:0. Wenn 21 Chancen nur zu zwei Toren reichen, dann steht es am Ende eben auch mal 2:2.

Als Angreifer Luis Muriel, der Chefvernichter der Konterchancen, danach zum Interview erschien, hörte man im Hintergrund einen dumpfen Knall. Er kam von Franco Vazquez, den sie "El Mudo" nennen, den "Stummen", und der seinen Frust an einer Werbebande ausließ. Wer sich an Jürgen Klinsmanns Tonnentritt aus der Zeit bei Bayern München erinnert, mochte in Vazquez' Abgang den idealen Cliffhanger sehen. Denn der FC Bayern kommt nun zum Champions-League-Viertelfinale (20.45 Uhr, ZDF und Sky).

In der heimischen Liga weniger glorreich

Die Deutschen erwartet im Estadio Ramon Sanchez Pizjuan nicht nur eine der stimmungsvollsten Atmosphären im europäischen Fußball. Sondern eben auch "Doktor Jekyll und Mister Hyde", wie die Zeitung "Diario de Sevilla" das Team bezeichnet, das wunderbaren Fußball spielen kann, aber ein spektakuläres Effizienzproblem hat. Das in der Liga sieben Tore weniger geschossen als kassiert hat und 16 Punkte hinter einem Champions-League-Rang liegt. Das aber das Finale im spanischen Pokal erreicht hat und ihr erstes Viertelfinale im wichtigsten Europapokal seit 60 Jahren.

Auch Trainer Vincenzo Montella (43) schlug nach dem Abpfiff am Sonnabend wütend mit der Hand gegen den Spielertunnel. "Uns haben Tore gefehlt, nicht zum ersten Mal", sagte er später in seinem Italienisch mit spanischen Wortfetzen. Der Neapolitaner kommt ganz gut an Sevilla, wo er zum neuen Jahr von Eduardo Berizzo übernahm. Zwar eröffnete Montella gleich mit einem 3:5 gegen den verhassten Lokalrivalen Betis und holte nur 17 Punkte aus 13 Ligaspielen. Aber die Heldentat gegen Manchester United (0:0, 2:1) rechnen sie ihm hoch an, denn der fünfmalige Europa-League-Champion fühlt sich seit jeher wie gemacht für besondere Nächte unter Flutlicht.

Die Ineffizienz ist das Problem

"Im Europapokal verwandelt sich Sevilla", sagt Bayerns Spanier Thiago. "Es scheint, als würden alle noch etwas drauflegen. Der Zeugwart bereitet die Schuhe besser vor, der Barmann schmiert ein besseres Sandwich... Deshalb sind sie ein großer Klub". Tatsächlich dominierte Sevilla im Achtelfinale gegen Favorit Manchester fast die kompletten 180 Minuten. Allerdings deutete wenig auf Tore hin, ehe nach 70 Minuten endlich Wissam Ben Yedder eingewechselt wurde. Der Franzose traf mit den ersten Ballkontakten. Wie so oft: Er ist mit acht Toren (in 506 Spielminuten) der zweitbeste Champions-League-Schütze nach Reals Cristiano Ronaldo.

Dass er bei Montella trotzdem meist nur Ersatz ist und im Hinspiel gegen United wie auch jetzt gegen Barca keine Minute spielte, resümiert alle Widersprüche und Ironien einer Mannschaft, die in Europa gegen Klubs mit viel mehr Geld besteht, aber in der Liga Klubs mit viel weniger Geld nicht in den Griff bekommt. Die von einem ­ehemaligen Stürmer gecoacht wird, der offenbar alles gut trainiert – außer ­Angriffssituationen. Die Münchner werden hoffen, dass es weiter bei der üblichen Ineffizienz bleibt. Kaum auszudenken, wenn Sevilla wirklich die Chancen verwerten würde, die es da immer so herausspielt.