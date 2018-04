Selbstvertrauen pur bei den Bayern

Der FC Bayern München will den Schwung des 6:0 gegen Borussia Dortmund nutzen und in Sevilla seinen Spanien-Fluch besiegen.

Sevilla. Nein, man wolle nun nichts mehr sagen zur ungelösten Trainerfrage, betonten die Bayern-Bosse am Vormittag des Ostermontags auf dem Münchner Flughafen, als man die Reise zum Champions-League-Viertelfinale beim FC Sevilla antrat. Besser wäre gewesen: Nicht schon wieder etwas. Am Sonnabend hatte man rund um die 6:0-Gala gegen Borussia Dortmund ein neues Zeitfenster genannt, sich also in Sachen neuer Trainer zusätzlichen Druck auferlegt.

Bis "spätestens Ende April" soll der neue Coach feststehen und präsentiert werden, sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge. Zudem gilt weiterhin das Credo: "Wir wollen einen deutschsprachigen Trainer. So wird es auch sein." Mittlerweile haben die Verantwortlichen, allen voran Präsident Uli Hoeneß, die Kröte schlucken müssen, dass Jupp Heynckes am Saisonende tatsächlich wieder aufhört.

Etwas mehr als eine Woche ist es her, dass die Bayern-Bosse kalt erwischt wurden. Vergeblich hatten die Herren Hoeneß, Rummenigge und Hasan Salihamidzic auf den ehemaligen BVB-Trainer Thomas Tuchel eingeredet und so eine späte Zuneigung gezeigt, die sich aber als Sackgasse entpuppte. Tuchel offenbarte den Bayern, er habe bereits woanders unterschrieben. Es soll Paris St. Germain sein.

In der Trainerfrage wird der Berliner Kovac zum Favoriten

Im Bayern-Hauptquartier an der Säbener Straße geht es seither hektischer zu. Mister X soll – und das wird die Kunst sein – sich als 1A-Lösung fühlen, obwohl er doch nach Heynckes und Tuchel dritte Wahl ist. Auch Ralph Hasenhüttl von RB Leipzig wird es wohl nicht werden: "Es gibt keine Anfrage von Dortmund oder Bayern an uns. Es braucht auch keiner nachzufragen", sagte RB-Sportdirektor Ralf Rangnick dem MDR. Da Julian Nagelsmann (zu unerfahren), Jürgen Klopp (beim FC Liverpool mit einem Vertrag bis 2022 ausgestattet), Lucien Favre (tendiert wohl zu Dortmund) sowie Bundestrainer Joachim Löw (kann nicht während der WM bei Bayern anfangen) außen vor sind, reduziert sich der Kreis der Kandidaten auf einen: Auf Niko Kovac, den aktuellen Trainer von Eintracht Frankfurt.

Der 46 Jahre alte Berliner ist der größte gemeinsame Nenner aller Entscheidungsträger. Kovac hatte die kroatische Nationalelf zur WM 2014 in Brasilien geführt. Seit März 2016 arbeitet er in Frankfurt, machte aus dem einstigen Abstiegskandidaten einen Champions-League-Anwärter. Und: Bayern-Sportdirektor Salihamidzic kann gut mit Kovac, der von 2001 bis 2003 in München kickte. Bayern-DNA, Stallgeruch – alles vorhanden. Da kann es nicht schaden, dass Kovac von Markus Hörwick, über drei Jahrzehnte lang Bayerns Mediendirektor, beraten wird. Neulich wurde der Kroate in München im Hotel "Vierjahreszeiten" gesehen. Kovac hatte die Einladung zum runden Geburtstag eines Mitarbeiters der Geschäftsstelle angenommen.

Nur nicht leichtsinnig spielen in Spanien

Die heutige Partie beim FC Sevilla (20.45 Uhr, ZDF und Sky) verkam im Schatten der Trainer-Diskussion beinahe zur Randnotiz. Das 6:0 gegen den BVB war schnell abgehakt, nur durch plötzlich auftretendes Mitleid in der zweiten Halbzeit (Thomas Müller: "Man kennt ja einige Spieler ganz gut") wurde das Ergebnis nicht auf eine zweistellige Demütigung nach oben geschraubt. "Im Champions-League-Viertelfinale warten ganz andere Kaliber", sagte Trainer Jupp Heynckes, "meine Mannschaft weiß, dass wir eine überdurchschnittliche Leistung brauchen, um eine gute Ausgangsposition zu erreichen." Dass man in Andalusien nicht leichtsinnig spielen darf, zeigte den Bayern Sevillas 2:2 gegen den FC Barcelona am Sonnabend, bei dem die Gastgeber lange 2:0 führten. "Mit allem unter einer verdammt starken Leistung werden wir dort verlieren", betonte Weltmeister Mats Hummels.

Gegen die Europa-League-Spezialisten, die von 2014 bis 2016 dreimal hintereinander den kontinentalen 1B-Wettbewerb gewannen, wollen die Bayern ihren Spanien-Fluch besiegen. Zuletzt scheiterte man vier Mal an Teams aus der Primera Division: 2014 an Real Madrid, 2015 an Barcelona, 2016 an Atletico Madrid – jeweils im Halbfinale – und vergangene Saison erneut an Real, diesmal im Viertelfinale.

"Natürlich stand Sevilla in der Champions League nicht so oft im Viertelfinale, der Name FC Bayern ist da klangvoller", meinte Thomas Müller. Ob Favorit oder nicht: "Unterm Strich ist es mir egal, wie wir weiterkommen", sagte der Bayern-Kapitän.