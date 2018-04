Die Führungskrise beim BVB

Für einen stolzen Klub wie Borussia Dortmund muss sich so ein 0:6 wie in München wie Folter anfühlen. Und nicht nur Peter Stöger (51) wurde während seiner ersten Niederlage im 13. Bundesligaspiel klar, dass nun seine letzten sechs Spiele als BVB-Coach anstehen. Der Österreicher gab seinen Bossen einen klugen Rat mit auf den Weg: "Vielleicht ist es gut, dass wir eine richtige Klatsche gekriegt haben. Dass man vielleicht mal alle Steine hier umdreht." Na klar – und auch die ganz großen nicht vergessen!

"Man muss schauen, welche Art Fußball will man spielen, wofür will der Verein stehen. Dann muss man schauen, welche Spieler man für diese Spielidee braucht", erklärte Stöger und verwies damit ja auf Probleme, die im stets so emotionsgetriebenen Umfeld des BVB bislang ziemlich kurz kommen: Die Fehler von Geschäftsführung und sportlicher Leitung.