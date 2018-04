Zlata Ibrahimovic setzt zum Schuss an

Mit zwei Treffern in 20 Minuten feierte Zlatan Ibrahimovic einen Einstand nach Maß in der nordamerikanischen MLS.

Fussball Nach Traumeinstand will Ibrahimovic nun noch mehr

Los Angeles. Selbst Hollywood hätte das Debüt von Zlatan Ibrahimovic nicht besser inszenieren können. Der Schwede führte die Los Angeles Galaxy mit zwei Treffern innerhalb der letzten 20 Minuten zum Comeback-Sieg gegen den Lokalrivalen Los Angeles FC.

"Die Fans verlangten etwas, und ich gab ihnen Zlatan", sagte der 36-Jährige nach dem 4:3-Derbysieg. Die mehr als 27 000 Zuschauer im ausverkauften StubHub Center mussten sich jedoch 71 Minuten lang gedulden, bevor der Neuzugang der Galaxy beim Spielstand von 1:3 den Rasen betrat.

Volley-Schuss aus 35 Metern

Nur sechs Minuten später zeigte der ehemalige Spieler von Manchester United sein Können. Mit einem Volley aus gut 35 Metern sorgte er für den 3:3-Ausgleich.

Damit jedoch nicht genug, in der Nachspielzeit vollendete er die filmreife Aufholjagd seines Teams und erzielte per Kopf den Siegtreffer zum 4:3-Endstand. Die Bilanz des Stürmers bei seinem ersten Auftritt in der nordamerikanischen Profi-Liga MLS: zwei Schüsse, zwei Tore.

"Ich bin noch immer hungrig", sagte der Stürmer nach seinem Traumstart in den USA. "Es war ein guter Start". Ibrahimovic hielt dank seiner Tore auch die unglaubliche Serie, für jeden neuen Verein im ersten Spiel getroffen zu haben, weiter am Leben. "Das ist Weltklasse. Das kannst du nicht trainieren", beschrieb Galaxy-Trainer Sigi Schmid Ibrahimovics Leistung.

Die weiteren Torschützen bei den Gastgebern hießen Sebastian Lletget (61.) und Chris Pontius (73.). Fans und Mitspieler feierten den gelungenen Einstand des Stürmerstars ausgiebig in der Nachmittagssonne Kaliforniens. Mit sieben Zählern aus vier Spielen liegt Galaxy aktuell auf dem dritten Platz in der Western Conference.

