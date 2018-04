Champions League: FC Liverpool gegen Manchester City live im TV & Stream

Champions League: Am Mittwoch empfängt der FC Liverpool Manchester City

Viertelfinale: Der FC Liverpool empfängt in der Champions League Manchester City. Alle Infos zu TV-Termin, Ticker & Livestream.

Das Viertelfinale in der Champions League verspricht Top-Duelle: Juventus Turin trifft auf Real Madrid, der FC Bayern München muss beim FC Sevilla ran und der FC Liverpool, der Sieger von 2005, trifft auf Manchester City, den unangefochtenen Leader der Premier League.

Beim letzten Showdown im Januar an der Anfield Road siegte der FC Liverpool mit 4:3 und fügte Manchester City die erste Liga-Pleite der Saison zu. "Was für ein Spiel. Zwei Teams, Vollgas", jubelte nach dem Spiel Trainer Jürgen Klopp. Wird Liverpool auch in der Champion League für ManCity und dessen Coach Pep Guardiola zum Stolperstein?

FC Liverpool gegen Manchester City: Alle Infos zur TV-Übertragung

Das Spiel des FC Liverpool gegen Manchester City wird live und exklusiv vom Pay-TV-Sender Sky übertragen (Sky 2 und Sky HD 2). Die Berichterstattung zum Viertelfinale beginnt am Mittwoch (4. April) um 20.30 Uhr. Um 20.45 Uhr wird das Spiel angepfiffen.

Champion League-Achtelfinale im Liveticker & Stream

Alle Sky-Kunden, die es am Mittwochabend nicht vor den heimischen Fernseher schaffen, haben zudem die Möglichkeit, die Partie im Live-Stream mit der App SkyGo auf mobilen Endgeräten wie Smartphone, Tablet oder Laptop zu verfolgen.

Fußball-Interessierte können die Partie auch via Liveticker verfolgen. Wir bieten Ihnen alle Höhepunkte des Champions-League-Achtelfinales. Ob Tor, Ecke, Freistoß, Elfmeter oder Foul - der Liveticker informiert Sie topaktuell darüber, was im Stadion gerade passiert.

>>> Hier geht es zum Liveticker: FC Liverpool vs. Manchester City

