Champions League: FC Sevilla gegen den FC Bayern München live im TV & Stream

Champions League: Am Dienstag tritt Bayern München gegen den FC Sevilla an

Viertelfinale: Der FC Bayern München trifft in der Champions League auf den FC Sevilla. Alle Infos zu TV-Termin, Ticker & Livestream.

Das Viertelfinale in der Champions League verspricht Top-Duelle: Juventus Turin empfängt Real Madrid, der AS Rom tritt beim FC Barcelona an und Bayern München muss beim FC Sevilla ran.

Favorit gegen den FC Sevilla sind natürlich die Bayern. Aber der FC Sevilla hat im Achtelfinale bewiesen, dass er gegen Favoriten bestehen kann und kickte mit 0:0 auswärts und 1:2 zu Hause Manchester United aus dem Turnier.

Entsprechend warnt FCB-Coach Jupp Heynckes: "Das ist ein schwieriges Los. Sevilla war von 2014 an dreimal Europa-League-Sieger, spielt einen gepflegten, kreativen Fußball. Auch defensiv sind sie seit dem Trainerwechsel stabiler. Ich kenne die Atmosphäre in Sevilla. Das ist ein ganz fanatisches Publikum. Wir müssen aufpassen, dass wir das Viertelfinale überstehen.

FC Sevilla gegen den FC Bayern München live im Free-TV

Das ZDF beginnt am Dienstag (3. April) um 20.25 Uhr mit seiner Übertragung aus dem Ramón Sánchez Pizjuán in Sevilla. Jochen Breyer und Experte Oliver Kahn moderieren im Studio, die Partie wird ab 20.45 Uhr kommentiert von Oliver Schmidt.

Übertragung des Champion League-Rückspiels auf Sky

Natürlich kann die Partie auch über den Pay-TV-Sender Sky verfolgt werden: Sky startet mit seiner Berichterstattung zum Viertelfinale der Champions League um 19.00 Uhr (Sky 2 & Sky HD 2). Das Spiel kommentiert ab 20.45 Uhr Kai Dittmann.

Champion League-Achtelfinale im Liveticker & Stream

Neben der TV-Übertragung des Champions-League-Viertelfinals bietet das ZDF auch einen Live-Stream an, mit der die Partie auf mobilen Endgeräten wie Smartphones, Tablets oder Laptops verfolgt werden kann. Darüber hinaus haben alle Sky-Kunden, die es am Dienstagabend nicht vor den heimischen Fernseher schaffen, die Möglichkeit, die Partie im Live-Stream mit der App SkyGo anzusehen.

Fußball-Interessierte können die Partie auch via Liveticker verfolgen. Wir bieten Ihnen alle Höhepunkte des Champions-League-Achtelfinales. Ob Tor, Ecke, Freistoß, Elfmeter oder Foul - der Liveticker informiert Sie topaktuell darüber, was im Stadion gerade passiert.

>>> Hier geht es zum Liveticker: FC Sevilla vs. FC Bayern München

