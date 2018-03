Bayern-Stars Vidal und Bernat fehlen gegen Dortmund

Berlin. Der FC Bayern München muss den Bundesliga-Klassiker gegen Borussia Dortmund ohne Arturo Vidal und Juan Bernat bestreiten. Vidal sei von der chilenischen Nationalmannschaft mit einer starken Oberschenkelprellung zurückgekehrt und werde erst einmal pausieren, sagte Trainer Jupp Heynckes vor dem Spitzenspiel gegen den BVB am Samstag (18.30 Uhr). Über die Einsatzchancen des Mittelfeldakteurs für das Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League am Dienstag beim FC Sevilla machte Heynckes keine Prognose. "Wir werden am Sonntag weitersehen", sagte der 72-Jährige am Freitag.

Boateng kann spielen

Bernat wird gegen Dortmund wegen einer Kapselreizung im Sprunggelenk fehlen. Dagegen steht Jérôme Boateng, der beim 0:1 Deutschlands gegen Braslien nach einem Schlag auf die Wade ausgewechselt worden war, zur Verfügung. "Jérôme hat gestern und heute mit Normalität trainiert", sagte Heynckes und ergänzte mit Blick auf die Aufstellung: "Jetzt muss ich schauen, was ist das Beste für Dortmund. Und ab Sonntag, was ist das Beste für Sevilla. Ich trenne das voneinander."

Die Rückkehr von Arjen Robben für das BVB-Spiel stand bereits vor dem Abschlusstraining am Freitag fest. "Er hat wie ein 25-Jähriger trainiert", berichtete Heynckes.

Heynckes mit Fortschritten von Neuer zufrieden

Mit den Fortschritten bei Torhüter Manuel Neuer, der in dieser Woche erstmals auf dem Rasen Laufeinheiten absolvierte, ist Heynckes zufrieden. "Die Verletzung ist ausgeheilt, man muss jetzt sinnvoll das Trainingspensum erhöhen", sagte Heynckes. Allerdings sei es nach Neuers langer Pause wegen des dritten Mittelfußbruchs noch zu früh für ein spezielles Torwarttraining.

Auf die jüngsten Trainerspekulationen und die Absage von Thomas Tuchel an den FC Bayern wollte Heynckes nicht näher eingehen. "Wir haben andere Sorgen", sagte er. An seinem Entschluss, zum Saisonende aufzuhören, ließ er keinen Zweifel. "Ich habe klare Grundsätze. Ich habe von Anfang an gewusst, was ich tue. Ich bin ein sehr konsequenter Mann", sagte der 72-Jährige.

( dpa, sid )