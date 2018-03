Köln hofft auf Bittencourt und Terodde

Köln. Bundesligist 1. FC Köln geht nach dem Derby-Sieg gegen Leverkusen mit neuem Optimismus in die Auswärtspartie in Hoffenheim (Samstag, 15.30 Uhr/Sky). "Die Stimmung ist gut, aber wir singen jetzt nicht "Nie mehr Zweite Liga" in der Kabine", sagte Trainer Stefan Ruthenbeck am Donnerstag: "Es wird gelacht, vor und nach dem Training. Aber wir sind jetzt nicht super euphorisch."

Erstmals seit dem zweiten Spieltag ist Köln nicht mehr Letzter, der Rückstand auf Mainz und Wolfsburg beträgt nur noch fünf Punkte. Zudem spielt der FC am Samstag vor den beiden Konkurrenten und kann diese unter Druck setzen.

Horn würde auch bei Abstieg bleiben

Positiv wertet Ruthenbeck die Aussagen von Torhüter Timo Horn, der sich einen Verbleib auch bei einem Abstieg vorstellen könnte. "Ich glaube nicht, dass diese Mannschaft auseinanderbricht", sagte der Coach des Tabellenvorletzten. "Ich glaube, wenn der Verein diese Mannschaft zusammenhalten will, werden bei einem Abstieg viele bleiben."

Köln darf im Spiel bei 1899 Hoffenheim auf den Einsatz der Offensivspieler Leonardo Bittencourt und Simon Terodde hoffen. "Leo hat heute die ganze Einheit mitgemacht, wenn das morgen auch klappt, ist er eine Option für die Startelf", sagte Trainer Stefan Ruthenbeck am Donnerstag. Das gleiche gelte für Stürmer Terodde.

Der beim Derbysieg gegen Bayer Leverkusen (2:0) zuletzt besonders starke Flügelspieler Bittencourt musste unter der Woche wegen eines Magen-Darm-Infekts pausieren, Terodde fehlte am vergangenen Spieltag wegen muskulärer Probleme. Köln hat als Vorletzter fünf Punkte Rückstand auf den Relegationsrang.

( dpa )