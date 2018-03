Gouweleeuw gibt gegen Leverkusen Comeback

Augsburg. Der Augsburger Trainer Manuel Baum plant für das Auswärtsspiel gegen Bayer Leverkusen wieder mit Verteidiger Jeffrey Gouweleeuw. "Ich freue mich, dass Jeff wieder an Bord ist. Ich hoffe, er bleibt auch die letzten sieben Spiele verletzungsfrei", sagte Baum über den "Leistungsträger" in der Abwehr vor dem Duell in der Fußball-Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr). Der Niederländer hatte lange wegen einer Knieverletzung gefehlt.

Eine mögliche Rückkehr des ebenfalls lange verletzten Stürmers Alfred Finnbogason in den Kader ließ Baum offen. Bei Finnbogason und Marco Richter werde er noch das Training am Freitag abwarten, sagte er. Danach entscheide er, wie er mit den beiden Stürmern verfahre. Finnbogason plagte eine langwierige Wadenverletzung, Richter hatte zuletzt Adduktorenbeschwerden. "Sonst sind alle gesund zurückgekommen", sagte Baum über die Nationalspieler nach der Länderspielpause. Die Augsburger haben von 13 Bundesligaspielen gegen Bayer noch keines gewonnen.

Nationalkeeper Leno umworben

Bayer Leverkusen droht der Verlust von Nationaltorhüter Bernd Leno. Nach Informationen des "kicker" haben die internationalen Top-Clubs Atlético Madrid, FC Arsenal und SSC Neapel ihr Interesse am 26-Jährigen bekundet. Dieser sei einem Wechsel nicht abgeneigt.

Bernd Leno wird von Top-Klubs umworben

Lenos Berater Uli Ferber bestätigte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur grundsätzlich Anfragen für seinen Schützling. "Bei einem Nationaltorhüter wie Bernd Leno gibt es immer Begehrlichkeiten", sagte Ferber: "Derzeit gibt es aber nichts zu vermelden."

Laut "kicker" hat Leno, der seit 2011 für Bayer spielt, eine bis Mai laufende Ausstiegsklausel in Höhe von etwa 25 Millionen Euro. Ein Wechsel würde ihn damit zum teuersten deutschen Torhüter machen.