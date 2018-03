Spanien feiert 6:1: „Messi kennt jetzt den WM-Favoriten“

Madrid. In der 70. Minute geschah das Undenkbare. 4:1 führte Spanien gegen Argentinien, als der katalanische Innenverteidiger Gerard Piqué ausgewechselt wurde. Piqué, wegen politischer Statements und Provokationen gegen Real Madrid im spanischen Kernland ungern gesehen, wird von einem Teil des Publikums bei jedem Heimspiel angefeindet. Der WM-Test in Atlético Madrids neuem Tempel Wanda Metropolitano machte da zunächst keinen Unterschied. Bis er in dieser 70. Minute dann mit Ovationen und Sprechchören verabschiedet wurde. Ein untrüglicher Gradmesser der Euphorie: wenn sogar Piqué gefeiert wird, scheint alles möglich.

"Lasst die WM sofort beginnen", forderte die Sportzeitung "As", nachdem es am Ende gleich 6:1 (2:1) ausgegangen war gegen den Finalisten von 2014. Vier Tage nach dem sehenswerten 1:1 bei Weltmeister Deutschland präsentierte sich Spanien einerseits eiskalt – alle Schüsse zwischen die Torstangen landeten im Netz - und andererseits so spielfreudig, dass "Marca" von einem "Meisterwerk" titelte. Dazu begrüßte die Leser das Foto von der Szene, wie der dreifache Torschütze Isco von Kapitän Sergio Ramos den Schuh geküsst bekam. Dass Isco danach lachend eine Geste über stinkende Füße machte: auch das unterstrich den "buen rollo", die gute Laune zweieinhalb Monate vor dem WM-Auftakt gegen Europameister Portugal.

Spanien ist Frühjahrs-Weltmeister

Andererseits: es sind eben noch zweieinhalb Monate. So sehr Spanien nach zwei verpatzten Endrunden 2014 und 2016 und mit neuem Nationaltrainer (Julen Lopetegui) ein intaktes Selbstwertgefühl gebrauchen kann, so sehr konnte man an der Notwendigkeit zweifeln, gleich in beiden Tests bis auf den verletzten Sergio Busquets die Gala-Elf aufzubieten. Der seit Monaten lädierte und in Deutschland angeschlagen ausgewechselte Piqué etwa humpelte streckenweise nur noch. Wo ein erfahrener Turniercoach wie Joachim Löw kräftig rotierte, ist Spanien nun mit Brasilien Frühjahrsweltmeister – hat aber die ohnehin hochbeanspruchten Profis von Real Madrid oder Barça weiter geschlaucht und nur punktuell Alternativen zur Stammformation getestet.

Argentiniens Jorge Sampaoli jedenfalls machte es andersherum. Er ließ Lionel Messi wegen eines Zwickens der Adduktoren sowohl gegen Italien (0:2) draußen als auch gegen Spanien. Sampaoli probierte zudem neue Spieler aus - und ist jetzt erstmal der Depp. Das 1:6 egalisierte die schlimmsten Pleiten der argentinischen Fußball-Geschichte gegen Bolivien (2009) und die Tschechoslowakei (1958).

Messi verlässt das Stadion vorzeitig

Zwar war man in der ersten Halbzeit ebenbürtig, doch in Erinnerung bleiben "Ohrfeige" (Sampaoli) und Frusttritte. Messi hatte nach dem Tor zum 1:6 genug gesehen und verließ vor Schlusspfiff seinen Tribünenplatz. Wortlos stieg er im heimischen Barcelona aus dem Flugzeug, wo ihn die Zeitung "Sport" mit der Schlagzeile begrüßte: "Messi kennt jetzt den WM-Favoriten".

Im Viertelfinale würden sich beide Teams wiedertreffen, so sie ihre Gruppen gewinnen und das Achtelfinale überstehen. Argentiniens Hoffnung dann und um überhaupt soweit zu kommen? Das hänge von dreierlei ab, leitartikelte "Olé" in Buenos Aires: "Zunächst von Messi, danach von Messi und schließlich von Messi."