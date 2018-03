Cottbus und Babelsberg stehen im Brandenburg-Finale

Fürstenwalde. Titelverteidiger FC Energie Cottbus und der SV Babelsburg 03 treffen im brisanten Finale um den Brandenburg-Pokal aufeinander. Regionalliga-Spitzenreiter Cottbus gewann am Samstag sein Halbfinale beim Liga-Konkurrenten Union Fürstenwalde in einer spannenden Partie mit 3:2 (2:1). Die Babelsberger setzten sich mit 2:0 (0:0) beim Sechstligisten MSV Neuruppin durch. Das Finale steigt am 21. Mai.

Ob das Endspiel in Cottbus oder in Potsdam stattfindet, soll ausgelost werden. "Wir haben in den vergangenen Jahren immer gute Erfahrungen damit gemacht, dass das Finale bei einem der beiden Endspiel-Konkurrenten ausgetragen wird und nicht an einem neutralen Ort", sagte Michael Hillmann, Geschäftsführer des Fußball-Landesverbandes Brandenburg, der "Lausitzer Rundschau". "Die Zuschauerzahl ist dann einfach größer."

Die Energie-Mittelfeldspieler Fabio Viteritti (13./Foulelfmeter) und Kevin Weidlich (24.) brachten die überlegenen Cottbuser vor 1512 Zuschauer mit 2:0 in Führung. Andor Jozsef Bolyki verkürzte mit der ersten Chance der Gastgeber auf 1:2 (43.). Die Hausherren traten nach der Pause viel besser auf und kamen durch Danny Breitfelder zum 2:2 (57.). Der Regionalliga-Spitzenreiter antwortete aber nur drei Minuten später mit dem Siegtreffer durch Streli Mamba (60.).

Babelsberg ging durch Mike Eglseder (48.) kurz nach der Pause in Führung. Manuel Hoffmann erhöhte auf 2:0 für den Favoriten aus der Landeshauptstadt (64.), der den Vorsprung sicher verwaltete.

Beim Duell zwischen Babelsberg und Cottbus war es zuletzt im April 2017 in Potsdam nach einem Platzsturm von Energie-Anhängern zu schweren Ausschreitungen gekommen.

( dpa )