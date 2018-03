Ter Stege ist die neue Weltklasse

Düsseldorf. Italiener sind manchmal fachunkundig, wenn es um Fußball geht. Daher braucht sich Marc-André ter Stegen nicht zu ärgern. Der Sammelbildhersteller Panini aus Modena hat gerade sein WM-Sortiment in Druck gegeben. Darunter auch 18 Aufklebermotive von Spielern der deutschen Fußball Nationalelf. Es ist eine Wette auf die Zukunft. Wer in Russland tatsächlich Teil des WM-Sortiments von Bundestrainer Joachim Löw sein wird, muss erst am 4. Juni final bei der Fifa hinterlegt werden. Geht es nach Panini, wird ter Stegen fehlen.

Der Torwart des FC Barcelona ist nicht unter den 18 Auserwählten für das WM-Album. Aber das widerfuhr auch Benedikt Höwedes 2014. Der Abwehrspieler weilte nicht einmal unter jenen, die vor der WM in Brasilien nachproduziert wurden. Am Ende aber stand Höwedes als einer von nur drei deutschen Weltmeistern in jeder Partie über die volle Dauer auf dem Rasen. So könnte es nun in Russland auch Marc-André ter Stegen ergehen. Das wäre eine gute sowie eine schlechte Nachricht für den deutschen Fußball.

Bierhoff optimistisch bei Neuer

Schlecht wäre das, weil es bedeuten würde, dass Manuel Neuer nicht rechtzeitig von seinem zweiten Mittelfußbruch innerhalb eines Jahres gesundet wäre. Am Mittwoch äußerte sich Nationalmannschaftsdirektor Oliver Bierhoff zwar optimistisch: "Ich bin weiter positiv gestimmt, er auch. Von unserer Seite aus gibt es keinen Druck." Aber wissen kann beim DFB keiner, ob Neuer wie vor der WM 2014 (damals hatte er sich im Pokalfinale eine Schulterverletzung zugezogen) wieder fit wird.

Gut wäre ein lückenloser Auftritt ter Stegens bei der WM, weil mit ihm ein neuer Weltklassekeeper herangewachsen ist, den so mancher fachkundige Beobachter schon jetzt für ähnlich stark hält wie Manuel Neuer. "Für mich ist er auf demselben Niveau", sagt etwa der ehemalige Weltklasseverteidiger Carles Puyol dem TV-Sender Sport1. 2010 wurde er Weltmeister, gewann mit dem FC Barcelona dreimal die Champions League. Und weil er das Geschehen in Barcelona immer noch verfolgt, hält Puyol große Stücke auf ter Stegen: "Für mich kann er der beste Torwart der Geschichte werden."

In Spanien auf dem Weg zum besten Torhüter der Historie

Am Freitag wird ter Stegen beim deutschen Testspiel gegen Spanien (20.45 Uhr/ARD) Neuer wohl vertreten. In seiner Wahlheimat hört er gerade oft Lob nahe an der Übertreibung. Die Zeitung "Marca" nannte ihn nach dem Classico gegen Real Madrid im Dezember (3:0) gar "Messi mit Handschuhen". Der beste Torwart der Geschichte ist der 25-Jährige zwar noch nicht, er kann aber der beste der spanischen Ligahistorie werden. In 29 Spielen kassierte ter Stegen erst 13 Gegentore. Damit ist er nicht nur Teil der derzeit besten Defensive Europas (Juventus kassierte 15 Gegentore, Neapel 19 und der FC Bayern 20).

Er könnte auch die bisherige Rekordmarke von 18 Gegentoren in einer Saison unterbieten. Sie stammt von Jan Oblak (Atlético Madrid 2016) und Francisco Liano Fernandez (Deportivo La Coruna 1994). Die sogenannte "Trofeo Zamora", die von der "Marca" vergebene Trophäe für den besten Torwart der Saison, ist ihm so gut wie sicher. "Barca hat mich auf ein neues Niveau gehoben", sagt ter Stegen selbst.

Start im Nationalteam war schwierig

Beim DFB sind sie deshalb nicht allzu besorgt. Sicher, Neuer dabei zu haben, wäre Löw wichtig. Der 31-Jährige strahlt eine Siegeraura aus, vor der schon so manch prominenter Stürmer kuschte. Doch sollte Neuer tatsächlich unpässlich sein, wäre Löw davon überzeugt, auch mit ter Stegen den WM-Titel verteidigen zu können.

Das war vor dem Sommer 2017 noch nicht so. Lange wussten Löw und Bundestorwarttrainer Andreas Köpke nicht, wie gut ter Stegen wirklich ist. Dessen erste Auftritte im Nationaltrikot waren daneben gegangen. Der technisch versierte Schlussmann wirkte in der Nationalelf oft, als wolle er zu viel seines Könnens zeigen. Dabei unterliefen ihm Flüchtigkeitsfehler. Zum Confed-Cup nach Russland im Vorjahr, als Neuer fehlte, reiste ter Stegen noch mit der Frage an, wo in der Torwart-Hierarchie er stehe: vor oder hinter Bernd Leno. Während des Turniers fiel Löws Entscheidung für ter Stegen, weil dieser sich nun selbst mit einer gewachsenen Siegeraura präsentierte. Er ist nun die Nummer zwei hinter Neuer. Vielleicht Nummer eins bei der WM.