Eberl entschuldigt sich für Ausraster bei Nagelsmann

Mönchengladbach. Die Emotionen kochten bei Borussia-Manager Max Eberl hoch. Während der Partie zwischen Gladbach und Hoffenheim (3:3) ging es auch an der Seitenlinie hoch her. Eberl und TSG-Trainer Julian Nagelsmann gerieten aneinander. Der Borussia-Manager beschimpfte den jungen Trainer ("Du kleiner Pisser"). Außerdem griff sich Eberl an die Nase. Damit wirft er Nagelsmann Hochnäsigkeit vor.

Warum ist Eberl so ausgerastet? Grund für den Streit war ein angedeuteter Kopfstoß von Hoffenheim-Verteidiger Benjamin Hübner.

Doch bereits nach dem Abpfiff haben sich die Gemüter wieder beruhigt. Eberl entschuldigte sich für seine Worte bei Trainer Nagelsmann. "Ich bin nicht frei von Fehlern. Ich habe etwas gesagt, was sich nicht gehört. Ich habe mich bei Julian entschuldigt. Es passierte aus der Emotion heraus", sagte Eberl.

( sid/dpa )