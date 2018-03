Deutsche WM-Spiele praktisch ausverkauft

Moskau. Kurz nach Beginn der nächsten Ticket-Verkaufsphase sind praktisch alle deutschen Spiele bei der Fußball-WM im Sommer in Russland ausverkauft.

Wie die FIFA am 14. März mitteilte, gibt es derzeit nur noch für die dritte Gruppenpartie der DFB-Elf am 27. Juni in Kasan gegen Südkorea wenige Restkarten der teuersten Kategorie (ca. 170 Euro).