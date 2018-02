Ronaldo lässt Real im Gigantenduell jubeln

Madrid/Porto. Real Madrid hat sich im Gigantenduell der Champions League den Vorteil für das Rückspiel gesichert. Die Königlichen um Cristiano Ronaldo und Fußball-Weltmeister Toni Kroos setzten sich im Hinspiel des Achtelfinal-Krachers gegen Paris Saint-Germain mit 222-Millionen-Euro-Mann Neymar, Kylina Mbappé und Co. 3:1 (1:1) durch. Cristiano Ronaldo mit einem Doppelpack (45./Foulelfmeter, 83.) und Marcelo (86.) trafen für den Titelverteidiger. Adrien Rabiot (33.) erzielte die Führung für die Gäste.

In der zweiten Begegnung am Mittwochabend machte der FC Liverpool einen Riesenschritt in Richtung Viertelfinale. Die "Reds" von Trainer Jürgen Klopp siegten ohne den gesperrten Confed-Cup-Sieger Emre Can und mit Torwart Loris Karius 5:0 (2:0) beim FC Porto. Sadio Mane (25., 53., 85.), Mohamed Salah (29.) und Ex-Hoffenheimer Roberto Firmino (69.) schossen die Tore.

Rabiot bringt PSG in Führung

Im Santiago Bernabéu in der spanischen Hauptstadt sahen die Zuschauer von Beginn an eine intensive und temporeiche Partie. Schon nach drei Minuten hatte Ronaldo die erste Gelegenheit für die Gastgeber. Der 33-Jährige verfehlte das Tor jedoch. Kurz darauf scheiterte Kroos mit einem Distanzschuss an Alphonse Areola im Pariser Tor (5.). Mit der zweiten echten Chance brachte Rabiot die Franzosen in Front: Kylian Mbappé setzte sich auf der rechten Seite stark durch, flankte in die Mitte und Rabiot schoss aus knapp 15 Metern ein.

Die nächste Chance ließ sich Ronaldo nicht nehmen. Giovani Lo Celso hatte Kroos im Strafraum umgerissen und Ronaldo verwandelte kurz vor der Pause den fälligen Strafstoß. In der Schlussphase stellte der Europameister die Weichen schließlich auf Sieg für Real.

( dpa )