PSG und Real gewinnen Spiele vor Champions-League-Kracher

Madrid. Vier Tage vor dem Champions-League-Kracher haben Real Madrid und Paris Saint-Germain ihre Liga-Spiele gewonnen.

Gegen Real Sociedad San Sebastian feierten die Königlichen einen ungefährdeten 5:2 (4:0)-Heimerfolg und rehabilitierten sich kurz vor dem mit Spannung erwarteten Kräftemessen mit Paris für zuletzt schwache Leistungen.

Cristiano Ronaldo (27./37./80.) erzielte einen Dreierpack. Die weiteren Treffer steuerten Toni Kroos (34.) und Lucas Vazquez (1.) bei. In der Primera Division kletterte Real auf den dritten Platz hat aber praktisch uneinholbare 16 Zähler Rückstand auf den FC Barcelona.

Neymar schoss Paris Saint-Germain zu einem Sieg in der französischen Ligue 1. Der brasilianische Superstar erzielte am Samstag in der 68. Minute das entscheidende 1:0 für den souveränen Tabellenführer beim FC Toulouse. Fußball-Weltmeister Julian Draxler saß zunächst auf der Bank und wurde in der 71. Minute eingewechselt. Torhüter Kevin Trapp fehlte gesperrt.

Im Duell der Starensembles aus Spanien und Frankreich tritt PSG am Mittwoch im Achtelfinal-Hinspiel der Königsklasse zunächst auswärts in Madrid an. Am 6. März steigt das Rückspiel in Paris.

