England führt bei Gehaltsausgaben vor Deutschland

Berlin. Fußballclubs der Premier League geben im Durchschnitt mehr als doppelt so viel für Spieler- und Angestelltengehälter aus wie ihre Pendants in der Bundesliga. Das geht aus einem Bericht der Europäischen Fußball-Union (UEFA) hervor.

Demnach hat jeder Club der höchsten englischen Spielklasse 2016 im Schnitt 153,9 Millionen Euro an Gehältern gezahlt, die Ausgaben der Bundesligaclubs, die in diesem Bereich am zweitmeisten in Europa investierten, liegen bei 75,3 Millionen. Das Gros der Gehälter fließt auf die Konten der Profis.