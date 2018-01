Borussia Dortmunds neues Glück mit Mario Götze

Dortmund. Wenn Peter Stöger den Superlativ benutzt, dann sagt er etwas wirklich Bedeutsames. Also sprach der BVB-Trainer von der "wichtigsten Erkenntnis" vor Beginn der Rückrunde. Und zwar, dass er für das erste Spiel des neuen Jahres gegen den VfL Wolfsburg (Sonntag, 18 Uhr/Sky) Optionen hat, die er Ende 2017 so nicht hatte. Aus diversen Gründen.

Da wäre Mario Götze, schon jetzt einer drei Gewinner 2018. Die Schlussphase der Hinrunde verpasste der Nationalspieler wegen eines Bänderteilrisses im Sprunggelenk. Im Trainingslager in Marbella absolvierte er jede Einheit, wirkte fit und spritzig. Gegen den belgischen Erstligisten SV Zulte Waregem strahlte der 25-Jährige sogleich jene spielerische Dominanz aus, die ihn auch in der Hinrunde zu einem der beständigsten Borussen hatte werden lassen.

Zwei der drei Treffer leitete er gekonnt ein. "Es macht ganz einfach Spaß, wenn man so gute Fußballer wieder bei der Mannschaft hat", freute sich Stöger. Götze will im Mittelfeld "die Mannschaft führen", wie er sagt, und denkt an den Tag, an dem sein verletzter Kumpel Marco Reus zurückkehrt: "Wenn Marco und ich wieder bei 100 Prozent sind, können wir der Mannschaft viel geben."

Wenn Lukasz Piszczek 2017 spielte, gab es keine Niederlage für den BVB

Genommen wurde der Mannschaft in der Hinrunde auch Lukasz Piszczek - und damit offenbar jener Spieler, der von entscheidender Bedeutung ist fürs schwarz-gelbe Spiel. Zumindest sagt das die Statistik: 2017 gab es keine Niederlage, wenn der Rechtsverteidiger spielte. Nach seiner Knieverletzung im Oktober begann die Abwärtsspirale mit einem Sieg aus 13 Spielen und dem Absturz von Rang eins. "Ich denke nicht, dass die Mannschaft abhängig ist von mir", sagt der Routinier. Gegen Waregem kehrte er - ebenso wie Götze und auch Gonzalo Castro – zurück und traf sogleich per Kopf.

Es war das Spiel, in dem auch Jadon Sancho auf sich aufmerksam machte. Der Engländer, Jahrgang 2000, nährte den Verdacht, dass er eine sehr ernsthafte Einwechseloption in der Offensive sein könnte. Wenn es angebracht ist, trennt er sich früh genug vom Ball. Ansonsten bleibt er gefährlich mit seinen Dribblings und Sprints.

Da Reus und Maximilian Philipp ausfallen und der außer Form geratene André Schürrle gerade den Transfermarkt sondiert, könnte verlässliches Personal auf den offensiven Außenpositionen hinter Christian Pulisic und Andrey Yarmolenko gefragt sein. Für Sancho sicher die wichtigste Erkenntnis.