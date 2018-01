Juventus Turin im Halbfinale des italienischen Pokals

Turin. Titelverteidiger Juventus Turin ist in das Halbfinale des italienischen Fußball-Pokals eingezogen.

Mit dem nach einer Stunde eingewechselten deutschen Weltmeister Sami Khedira setzte sich der Meister im Viertelfinale im Stadtderby gegen den FC Turin mit 2:0 (1:0) durch. Die ehemaligen Bayern-Profis Douglas Costa (15. Minute) und Mario Mandzukic (67.) trafen für die Mannschaft von Trainer Massimiliano Allegri. Benedikt Höwedes stand bei den siegreichen Gastgebern erneut nicht im Kader.

Juventus trifft in der Vorschlussrunde auf Atalanta Bergamo, das sich am Dienstag mit 2:1 gegen den Serie-A-Tabellenführer SSC Neapel durchgesetzt hatte. Bergamo ist in der Zwischenrunde der Europa League Gegner von Bundesligist Borussia Dortmund. Im zweiten Halbfinale trifft der AC Mailand in Hin- und Rückspiel ab 31. Januar auf Lazio Rom.

( dpa )