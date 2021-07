SG Rotation Prenzlauer Berg setzt auf Klasse der Jugend

Berlin. Die Fußballabteilung der SG Rotation Prenzlauer Berg erlebt einen Sommer des Umbruchs: Nicht nur gab Andreas Gräber Anfang Juli sein Amt als Abteilungsleiter nach stolzen 14 Jahren verantwortungsvoller Arbeit an Michael Trenk ab, auch startet die erste Männermannschaft mit einem neuen Trainer in die Saison. Toralf Schwerinski verlässt den Kiezklub von der Dunckerstraße nach vier Jahren berufsbedingt und macht Platz für den jungen C-Lizenz-Inhaber Darien Hoffmann, der zwei Jahre lang die Rotation-Reserve in der Kreisliga B betreute und an Schwerinskis Seite zuletzt auch im Dunstkreis der ersten Mannschaft Erfahrungen an der Seitenlinie sammelte.

Acht A-Jugendliche sorgen für frischen Wind

Hoffmann, der sich darüber hinaus parallel als Jugendtrainer der U 12 des Vereins engagiert, sprüht in der ersten Pflichtspielwoche der Spielzeit 2021/22 vor Motivation: „Auf Rotation kann man sich in dieser Saison freuen. Die Qualität ist größer geworden“, frohlockt der neue Coach. Besonders haben es Hoffmann acht A-Jugendliche angetan, deren unbekümmertes Auftreten in der Vorbereitung nachhaltigen Eindruck beim Coach hinterließ. „Sie haben sich alle sofort bestens im Männerbereich akklimatisiert und bringen uns sportlich weiter“, lobt Hoffmann die aus der eigenen U 19 nach oben gekommenen Jungspunde Werner, Spiewack, Samassa, Israel, Malinski, Heller, Engels und Pins.

Durch sie habe das Team zwar eine Verjüngungskur erfahren, einen Komplettumbruch managen muss Hoffmann aber nicht: So sei das seit 2016 in der Bezirksliga spielende Team im Kern zusammengeblieben, lediglich einer der Torhüter habe sich aus Berlin verabschiedet. In toto steht Hoffmann, seines Zeichens Student der Sport- und Trainingswissenschaften, ein 30-Mann-Kader zur Verfügung, mit dem es durchaus möglich erscheint, die punktemäßig dürftigen vergangenen Spielzeiten vergessen zu machen.

Das Minimalziel lautet "Klassenerhalt"

2019/20 bekleidete Rotation beim ersten coronabedingten Saisonabbruch den drittletzten Tabellenplatz und konnte dem Gang in die Kreisliga A nur aufgrund der Aussetzung der Abstiegsregelung entgehen.„Wir wollen fußballerisch eine Schippe drauflegen, sodass auch wieder die Ergebnisse stimmen“, sagt Hoffmann. Mit den Erfahrungen der jüngeren Vergangenheit laute das Minimalziel zwar erstmal „Klassenerhalt“, jedoch wolle man sich perspektivisch in Richtung eines einstelligen Tabellenplatzes orientieren.

Dies gelang im ersten Bezirksligajahr auf Anhieb, als die Fußballer der Sportgemeinschaft auf Platz 9 landeten. Unter Schwerinski in der Folgesaison 2017/18 bestätige die Mannschaft dieses Kunststück prompt, ein Jahr später beende-te Rotation das Spieljahr gar auf Platz 7. „Daran wollen wir wieder anknüpfen“, sagt Hoffmann. Am Mittwoch kommt es für Rotation zum ersten Härtetest, wenn in der Qualifikation für den Berliner Landespokal ein Bezirksderby auf dem Plan steht. Um 19.30 Uhr geht es auf dem Paul-Zobel-Sportplatz gegen den ambitionierten A-Ligisten VfB/Einheit zu Pankow um den Einzug in die erste Hauptrunde.