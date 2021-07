Martin Kobylanski: "Viktoria wird sich in die Liga beißen"

Berlin. Die Saison 2020/21 ging für Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig und Martin Kobylanski (27) gut los: Mit drei Toren beim 5:4 gegen Hertha BSC schoss der damalige Kapitän seinen BTSV quasi im Alleingang in die zweite Runde des DFB-Pokals. Der Schub des Sensationssieges war jedoch schnell verpufft, am Ende einer enttäuschenden Spielzeit musste der in Berlin geborene Sohn von Ex-Bundesligaprofi Andrzej Kobylanski (u. a. 1. FC Köln, Hannover 96, Energie Cottbus) mit dem Deutschen Meister von 1967 in die 3. Liga.

Um den „Betriebsunfall“ schnellstmöglich zu reparieren, hofft der vielfache Junioren-Nationalspieler (Polen und Deutschland) und bundesligaerfahrene Offensivakteur (acht Einsätze für Werder Bremen; weitere Vereine: 1. FC Union, Lechia Danzig, Preußen Münster) auf einen Sieg am Sonntag beim Heimauftakt gegen Aufsteiger Viktoria 89 (14 Uhr, Eintracht-Stadion).

Fußball-Woche: Herr Kobylanski, fühlen Sie sich eigentlich als Berliner?

Martin Kobylanski: Allerdings. Ich möchte nach meiner Karriere auch irgendwann zurück, um in Berlin den Rest meines Lebens zu verbringen. Ich habe einen guten Draht in meine Geburtsstadt, bin oft dort und muss wirklich sagen: Ja, ich fühle ich mich als Berliner.

Zum Zeitpunkt Ihrer Geburt spielte Ihr Vater Andrzej für Tennis Borussia. Was hat er Ihnen über diese Episode erzählt?

Ich weiß natürlich, dass er bei TeBe gespielt hat, aber darüber hat er nicht viel geredet. Soweit ich weiß, hatte er seine schönste Zeit bei Energie Cottbus und Hannover 96.

Sie selbst haben als junger Profi eine Saison beim 1. FC Union gespielt. Was haben Sie aus der Zeit mitgenommen?

Ich war damals von Werder Bremen für ein Jahr an Union ausgeliehen und fand es beeindruckend, wie familiär es bei Union zugeht. Als sehr junger Bursche, der gerade in dieses Geschäft reingekommen ist, konnte ich viel von den Jungs lernen, ob das damals Toni Leistner oder Damir Kreilach war. Zu Sebastian Polter habe ich bis heute Kontakt. Wenn man einmal für Union gespielt hat, kommt man immer gerne zurück. Meine Schwester wohnt ungefähr 300 Meter vom Stadion entfernt, ich gehe dort öfter spazieren und wenn ich die Alte Försterei sehe, fühle ich mich dem Klub noch immer verbunden.

Haben Sie und die Mannschaft den Abstieg der vergangenen Saison abgehakt?

In der Vorbereitung war das jedenfalls kein Thema mehr. Wir haben mit Michael Schiele einen neuen Trainer, der hat uns das alles vergessen lassen, wir gucken nur nach vorne. Wir müssen die 3. Liga jetzt so schnell wie möglich annehmen. Wir wollen fokussiert an die Geschichte rangehen und eine gute Saison hinlegen. Vor allem aber freuen wir uns, dass die Fans wieder ins Stadion kommen dürfen, ich denke, das gilt nicht nur für uns, sondern für den Fußball insgesamt.

Sind Sie enttäuscht, dass Torhüter Jasmin Fejzic die Kapitänsbinde übertragen wurde?

Ach Quatsch, ich brauche keine Binde, um Qualität zu zeigen oder die Mannschaft mitzuziehen. Natürlich ist es schön, Kapitän zu sein, aber es spornt mich nicht zusätzlich an. Ich versuche meinen Job immer bestmöglich zu erledigen, ob mit oder ohne Binde.

Sonntag steht das erste Heimspiel an. Ist Aufsteiger Viktoria 89 für Sie ein unbeschriebenes Blatt?

Ich kenne Peer Jaekel (Geschäftsführer bei Viktoria 89; die Red.) noch aus Bremer Zeiten, Christoph Menz und Bernd Nehrig aus ihrer Braunschweiger Zeit, mit Alexander Hahn habe ich bei der U 23 von Werder Bremen gespielt, ein paar Jungs kenne ich also schon. Wie gesagt, ich bewege mich viel im Berliner Raum, da sagt mir der Verein natürlich etwas, auch wenn Viktoria erstmals in der 3. Liga ist. Sie haben den Aufstieg geschafft und verfügen sicher über eine gewisse Qualität.

Was für einen Auftritt erwarten Sie von Viktoria?

Ich kann das nur mit Blick von außen beurteilen. Sie werden vermutlich erstmal über die Mentalität kommen, wobei sie auch Fußballer haben, die kicken können. Ich denke, Viktoria wird sich in die Liga reinbeißen wollen, auch mal mit langen Bällen operieren und versuchen, über die zweiten Bälle zu kommen.

Trotzdem ist die Eintracht klarer Favorit, das Ziel kann eigentlich nur Aufstieg lauten?

Davon war hier nie die Rede, von Vereinsseite gibt es einen Zweijahresplan. Wir wollen einen guten Start hinlegen, der Kader ist gut, wenn auch nicht ganz so umfangreich, aber da kann ja noch was passieren. Aber klar, natürlich wollen wir im oberen Drittel mitspielen.

Eine Woche später steigt die erste Runde im DFB-Pokal gegen den Hamburger SV. In diesem Wettbewerb haben insbesondere Sie in der letzten Saison für Furore gesorgt.

Das 5:4 gegen Hertha war schon besonders, in Braunschweig hat kaum jemand damit gerechnet, dass wir gegen einen Bundesligisten mithalten können. Man hat gesehen, was mit Mentalität und Matchglück möglich ist. Mit dem HSV haben wir diesmal einen Gegner, bei dem in den vergangenen Jahren auch nicht alles rund gelaufen ist. Solche Spiele machen immer Spaß, wir werden jedenfalls wieder 100 Prozent geben, um eine Runde weiterzukommen.

Ihr Vater ist am Ende seiner Karriere auf 88 Bundesligaspiele gekommen, Sie stehen aktuell bei acht. Wollen Sie ihm noch ein bisschen näher rücken?

Den Ehrgeiz habe ich jedenfalls. Ich bin im besten Fußballalter, mir stehen theoretisch alle Türen offen, wenn ich meine Leistung bringe. Trotzdem möchte ich mich nicht mit meinem Papa vergleichen. Er hat eine Superkarriere hingelegt, hat eine olympische Silbermedaille geholt (1992 in Barcelona mit Polen; die Red.). Ich habe den Anspruch, nochmal oben anzuklopfen, aber acht Bundesligaspiele schafft auch nicht jeder. Aktuell konzentriere ich mich nur auf Eintracht Braunschweig, schauen wir mal, wie es weitergeht.