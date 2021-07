DFB-Pokal der A-Jugend startet nach Corona-Abbruch neu

Die erste Hauptrunde wurde am vergangenen Donnerstag in Frankfurt am Main ausgelost. 32 Vereine treten an.

Berlin. 32 Vereine nehmen neuen Anlauf: Nachdem der DFB-Pokal der A-Jugend in den vergangenen beiden Spielzeiten pandemiebedingt nicht beendet werden konnte, hoffen nun alle, dass es in dieser Saison endlich wieder klappt. In der Vorsaison wurde lediglich die erste Runde gespielt. Die drei Berliner Bundesligisten schieden seinerzeit etwas überraschend allesamt aus, haben nun aber die Chance, bis ins Endspiel am 20. Mai 2022 vorzustoßen.

Viktoria 89 trifft Ende Aufgust auf Borussia Dortmund

Die erste Hauptrunde wurde am vergangenen Donnerstag in Frankfurt/Main ausgelost. „Losfee“ war Hanno Balitsch, Co-Trainer der deutschen U-19-Nationalmannschaft. Auf Viktoria 89 wartet am letzten August-Wochenende eine ganz ganz schwere Aufgabe. Der letztjährige Bundesliga-Aufsteiger empfängt Borussia Dortmund aus der Bundesliga West. Hertha BSC trifft mit Holstein Kiel auf einen Liganachbarn aus der Nord-Staffel, während der 1. FC Union beim Hessen-Ligisten SV Wehen Wiesbaden zu Gast ist.

1. Hauptrunde (28./29. August)

FC Viktoria 89 – Borussia Dortmund Hertha BSC – Holstein Kiel

SV Wehen Wiesbaden – 1. FC Union

Carl Zeiss Jena – FC Schalke 04

SV Elversberg – Fortuna Düsseldorf

TuS Koblenz – Bayern München

FC Oberneuland – TSG 1899 Hoffenheim

1. FC Magdeburg – RB Leipzig

TSV Schott Mainz – Bayer Leverkusen Energie Cottbus – SC Freiburg

Hannover 96 – FC St. Pauli

1. FC Köln – Borussia Mönchengladbach

1. FSV Mainz 05 – 1. FC Nürnberg

VfL Wolfsburg – Dynamo Dresden

1. FC Heidenheim – FC Hansa Rostock Werder Bremen – VfB Stuttgart

Die weiteren Termine – Achtelfinale:

6. November; Viertelfinale: 11. Dezember; Halbfinale: 13. März; Finale: 20. Mai.

A-Jugend-Bundesliga

Sonntag, 15. August

FC St. Pauli – Holstein Kiel

Hamburger SV – RB Leipzig

Energie Cottbus – Chemnitzer FC

Hansa Rostock – Eimsbütteler TV

Hannover 96 – Dynamo Dresden

1. FC Union – FC Viktoria 89

1. FC Magdeburg – Hallescher FC

Hertha BSC – VfL Wolfsburg

Carl Zeiss Jena – VfL Osnabrück

Spielfrei: Werder Bremen

Sonntag, 22. August

VfL Wolfsburg – 1. FC Magdeburg Hallescher FC – 1. FC Union

FC Viktoria 89 – Hannover 96

Dynamo Dresden – Hansa Rostock Eimsbütteler TV – Energie Cottbus Chemnitzer FC – Hamburger SV

RB Leipzig – FC St. Pauli

Holstein Kiel – Carl Zeiss Jena

Werder Bremen – Hertha BSC

Spielfrei: VfL Osnabrück

B-Jugend-Bundesliga

Sonntag, 15. August

Hallescher FC – Dynamo Dresden

Carl Zeiss Jena – FC Viktoria 89

Chemnitzer FC – Erzgebirge Aue

Hansa Rostock – RB Leipzig

FC Hertha 03 – FC St. Pauli

Hamburger SV – Energie Cottbus

Holstein Kiel – Hertha BSC

Werder Bremen – VfL Wolfsburg

1. FC Union – Hannover 96

Spielfrei: Eintracht Braunschweig