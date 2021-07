Frauenfußball Turbine II: Thomas Kandler will zurück in die 2. Bundesliga

Berlin. Seit Beginn der vergangenen Woche befindet sich die Reserve von Turbine Potsdam wieder im Training. Wie so oft in den letzten Jahren muss Trainer Thomas Kandler nach einer Vielzahl an Abgängen eine neue Mannschaft formen, die nach dem Abstieg aus der 2. Bundesliga besonders gefordert ist. Schließlich lautet das Ziel für die neue Spielzeit: Meisterschaft in der Regionalliga Nordost und Rückkehr in die 2. Bundesliga.

Nicht ausgeschlossen, dass die ein oder andere Spielerin zurückkehrt

So muss Kandler eine Reihe von Stammspielerinnen aus der letzten Spielzeit ersetzen, darunter mit Luise Wildner, Merle Kirschstein, Angelina Barthel und Joan Jesse die gesamte Abwehr. Während Wildner ein Studium im Ausland aufnimmt, wechselt Kirschstein in die italienische Liga zum AC Mailand. Torhüterin Inga Buchholz, mit 24 Jahren schon eine der ältesten Spielerinnen, zieht es zu Viktoria 89. Einen neuen Verein hat auch schon Kira Blum gefunden, die in Zukunft bei Austria Wien spielen wird, während Angreiferin Rieke Tietz noch auf Vereinssuche ist. Nicht ausgeschlossen, dass die eine oder andere Spielerin den Weg wieder zurück zu Turbine finden wird.

Von der B-Mädchen-Mannschaft, die beim Abbruch der vergangenen Saison auf dem 2. Tabellenplatz der Bundesliga lag, rückten sieben Spielerinnen hoch. Vier davon sind der Abwehr zugeordnet. Mit Natalie Dober bekommt die nach dem Weggang von Buchholz einzige verbliebene Torhüterin Emma Weber Konkurrenz. Trotz ihres jungen Alters hat Kandler volles Vertrauen zu den beiden Youngstern.

Notfalls wird die Abwehr mit Mittelfeldspielerinnen besetzt

„Emma Weber hat sich zuletzt sehr gut entwickelt“, betont der Coach, der zur Stärkung der Abwehr notfalls auch auf erfahrene Spielerinnen aus dem Mittelfeld zurückgreifen will. Von den derzeit 20 Akteurinnen, die insgesamt zur Verfügung stehen, gehören allein elf dem Mittelfeld an. Da hat Kandler, der seit nunmehr 15 Jahren bei der Reservemannschaft an der Seitenlinie steht, viel Potenzial zur Verfügung und mitunter auch die Qual der Wahl.

Letzteres trifft wahrlich nicht auf den Angriff zu. Mit Samira Sahraoui, die zuletzt beim Probespiel der Bundesligamannschaft zum Einsatz kam, der lange verletzten Laura Lindner und Neuzugang Laetitia Mikolassek sind es gerade mal drei, wobei mit Lindner, in der Spielzeit 2019/20 Torschützkönigin der 2. Bundesliga, zum Saisonstart noch nicht zu rechnen ist.

"Die Winterpause ist zu lange"

Die Berliner Gegnerschaft aus der Regionalliga kennt Kandler aus zahlreichen Testspielen. „Viktoria 89 und den 1. FC Union halte ich für die größten Konkurrenten im Titelkampf“, betont Kandler.„Dazu kommt vermutlich noch der Magdeburger FFC.“ Kritik übt der Coach am Modus, denn es wird in dieser Saison nur eine einfache Runde gespielt. „Die Winterpause ist zu lang. Es geht erst Ende März weiter. Somit haben wir nur noch fünf Spiele zu bestreiten.“ Wenn es gut läuft, kommen noch zwei dazu – gegen den Meister der Regionalliga Nord zur Ermittlung des Aufsteigers in die 2. Bundesliga.