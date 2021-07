Einwurf von Gerd Liesegang: Den Sportlern fehlt die Lobby

Berlin. Vor Kurzem war ich als Gast bei einer Videokonferenz des Sportausschusses Friedrichshain/Kreuzberg dabei. Es ging in einem Tagesordnungspunkt um das Wasserrückhaltebecken am Tempelhofer Feld, welches sich zwischen dem Sportplatz Züllichauer Straße und dem Sportgelände von TiB am Columbiadamm befindet. Seit der Schließung des Flughafens Tempelhof wird das Wasserrückhaltebecken nicht mehr benötigt.

Das Tempelhofer Feld steht nicht mehr zur Verfügung

Schon im Jahr 2011 ergriff das Bezirksamt Friedrichshain/Kreuzberg die Initiative, diese Fläche für eine dringend benötigte Sportanlage im Bezirk zu sichern. Durch den Bürgerbeschluss, das Tempelhofer Feld nicht umzugestalten, sondern so zu belassen wie es im Augenblick ist, liegt das Projekt derzeit auf Eis.

So weit, so gut. Doch was mich an diesem Abend wirklich bedrückte, ist die Tatsache, dass jetzt fast zehn Jahre nach dem Beschluss die Kommunale Politik scheinbar immer noch keine Lust verspürt, nach Möglichkeiten zu suchen, um eine Sportanlage zu erschließen.

Im Vordergrund stand an diesem Abend allein der Wahlkampf unter den Parteien. Ich frage mich: Waren zu viele Vereine online dabei? Ich weiß es nicht. Man machte sich gegenseitig Vorwürfe, sprach von Wortbruch und sich nicht an Absprachen gehalten zu haben.

Wahlkampf statt echten Lösungsansätzen

Es ging überhaupt nicht um die Lösung des Problems, sondern nur noch darum, wer wen wofür verantwortlich machen kann. Eine Partei wollte noch ein bis zwei Legislaturperioden abwarten und zwischenzeitlich schon mal das Angebot einer Wohnungsbaugesellschaft prüfen, ob dort nicht doch besser Wohnungen gebaut werden sollten. Eine kleine Sporthalle auf dem Areal würde das Sportproblem schon lösen.

Meiner Meinung nach sollten die Politikerinnen und Politiker, die im Ausschuss für Sport tätig sind, sich auch für die Interessen der Sportlerinnen und Sportler einsetzen. Haben diese Leute mal daran gedacht, wie sich die Planungs- und Baukosten zwischenzeitlich entwickelt haben? Der Bezirk Kreuzberg ist, gemessen an seiner Bevölkerungszahl, an Sportanlagen unterbelegt. Leider wird das Problem, hier schnellstens Abhilfe zu schaffen, nicht ernsthaft angegangen. Dabei darf nicht unerwähnt bleiben, dass schon im Gleisdreieckpark die Chance, eine Sportanlage zu errichten, glatt vertan wurde, während das Tempelhofer Feld durch die Bürgerinitiative blockiert wird.

Alternativen im Kiez sind nicht optimal nutzbar

Während Sportanlagen wie auf dem Dach der Metro am Ostbahnhof und ein Kleinfeld auf dem Dach eines Baumarktes an der Yorkstraße großzügigerweise noch berücksichtigt worden sind, lässt alles andere auf sich warten. Wenn man jedoch weiß, dass beide „Dachsportan-lagen“ am Wochenende nicht optimal genutzt werden können, weil die eine sonntags nicht geöffnet ist und bei der anderen Anlage am kompletten Wochenende ein Platzwart nicht zur Verfügung steht, sieht es für den organisierten Sport sehr schlecht aus.

Ich frage mich, zählen wir Sportler nicht mehr? Haben wir in der Politik keine Lobby mehr? Ich jedenfalls bin von unseren Politikern enttäuscht. Über 100 Jahre nachhaltig organisierter und bodenständiger Sport zählt wohl nicht mehr!?