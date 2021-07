BSC Reinickendorf startet mit neuem Trainer in die Saison

Zur Winterpause war der Klub vom Schäfersee Schlusslicht der Liga. Das will Frank Regäsel in diesem Jahr unbedingt verhindern.

Berlin. Seit ihm 2017 die Rückkehr in die Kreisliga B geglückt ist, war der BSC Reinickendorf stets in unteren Tabellengefilden zu finden. In der durch die Pandemie vorzeitig beendeten Saison 2019/20 bildete der Klub vom Schäfersee zur Winterpause sogar das Schlusslicht der Liga. Um, wie es im bezahlten Fußball so schön heißt, der Mannschaft in dieser schwierigen Phase „einen neuen Impuls zu geben“, entschied sich die Vereinsführung daraufhin für einen Trainerwechsel.

Das Ziel war es, den Abstieg zu verhindern

Frank Regäsel übernahm das Amt mit der Vorgabe, den Abstieg abzuwenden. Dabei hatte sich der 55-Jährige, der als kleiner Junge in den RFC Alt-Holland (einen der beiden Klubs, die 1991 zum BSC Reinickendorf fusionierten) eingetreten war, selbst nicht aktiv um den Posten bemüht, wie er sagt: „Eines Tages stand die Lietzow-Familie (Mitglied des Vorstands, Anm. d. Red.) vor meiner Haustür. Ich wurde gebeten, mich um die Aufgabe zu kümmern – und ließ mich dazu breitschlagen.“

Die Abstiegsgefahr für Regäsels Team wurde wenige Wochen nach seinem Amtsantritt durch den ersten von bislang zwei coronabedingten Saisonabbrüchen gebannt. In der neuen Spielzeit will der Coach dem Abstiegsgespenst gar nicht erst die Möglichkeit geben, in der Kabine seiner Fußballer herumspuken zu können. „Ziel ist ein guter Mittelfeldplatz“, kündigt er an.

Dreimal wöchentlich Training

Um bestmöglich auf den Ligastart (4. Abteilung) vorbereitet zu sein, bittet Regäsel seine Spieler dreimal wöchentlich zum Training: „Für montags habe ich eine Laufeinheit angesetzt, mittwochs stehen Konditionsübungen im Mittelpunkt und freitags lasse ich viel mit dem Ball machen.“ Vor zwei Wochen gelang im Testspiel bei Kreisliga-A-Vertreter VfB Hermsdorf II ein 3:1-Sieg.

Das sieben Tage später bestrittene Duell mit der Zweitvertretung des SC Borsigwalde (Kreisliga C, Endstand 2:11) führte dann jedoch deutlich vor Augen, wie abhängig die Reinickendorfer von Stammtorwart Lucas Städing (24) sind – dem wohlgemerkt einzigen gelernten Keeper in ihrem mehr als 30 Mann umfassenden Kader. „25 Minuten lang haben wir in Borsigwalde guten Fußball gezeigt, danach haben wir hinten leider viele Geschenke verteilt“, erinnert sich Regäsel.

"Ein guter Torhüter ist die halbe Miete für den Erfolg"

Der BSC-Coach hofft, dass ihm Städing, der an einer Bänderverletzung laboriert, zum Punktspielauftakt wieder zur Verfügung stehen wird. „Ein guter Torhüter ist die halbe Miete für den Erfolg“, sagt der Trainer. Sein 24-jähriger Schlussmann bilde zusammen mit den beiden hoch gewachsenen Innenverteidigern Frederik Riedel und Lucas Simon, Mittelfeld-Stratege Sascha Senftleben (kam von Bezirksligist Blau-Weiß Hohen Neuendorf) und dem pfeilschnellen Angreifer Leon Heine das „Gerippe“ der Mannschaft.

Am Mittwoch steht für den BSC Reinickendorf gegen Bezirksliga-Vertreter MSV Normannia ein Derby in der Qualifikationsrunde zum Landespokal auf dem Programm. „Ich sehe das, ehrlich gesagt, nur als ein weiteres Vorbereitungsspiel, in dem wir mal ein paar Dinge ganz unbesorgt ausprobieren können“, gibt Regäsel mit Blick auf die Erfolgsaussichten seiner Elf zu Protokoll.