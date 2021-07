Trainer von FV Wannsee: "Vom Aufstieg keine Rede"

Thorsten Thielecke soll in Wannsee für Ordnung sorgen. Im Interview spricht er darüber, wie er mit dem großen Spielerangebot umgehen will.

Berlin. Stolze 38 Spieler umfasst der Kader der FV Wannsee im Augenblick. Mit der Aufgabe betraut, in diesem Wust für Ordnung zu sorgen, ist seit Ende Juni Thorsten Thielecke.

Fußball-Woche: Sie sind jetzt seit einigen Wochen Trainer in Wannsee, welchen Eindruck haben Sie aus der Vorbereitung mitgenommen?

Thorsten Thielecke: „Das ist wirklich eine schwere Frage, die ich Stand jetzt noch gar nicht abschließend beantworten kann. Bis jetzt läuft es ganz gut, in den Spielen gegen Stern Britz und BSV 92 hat die Mannschaft gezeigt, dass sie auch gegen höherklassige Gegner mithalten kann. Wie es im Amateurfußball halt ist, sind viele noch im Urlaub, oder anderweitig verhindert, aber mit dem großen Kader geht es bisher auch so.“

Wie werden Sie mit dem großen Angebot an Spielern umgehen?

Thielecke: „Ich bin neu hier, ich kann mich jetzt nicht einfach hinstellen und sagen: Das sind jetzt die 22 und der Rest ist zu schwach. Wir werden sehen müssen, wer Lust hat, den Weg mitzugehen, und dann wird sich zeigen, welche Spieler am Ende dabei sind.“

Das Saisonziel ist also eher die Integration der neuen Spieler in den Kader, als in der Liga anzugreifen?

Thielecke: „Wir haben die Chance auf einen Umbruch, von daher liegt der Fokus erst einmal darauf. Es sind fünf, sechs gute Kicker hochgekommen und die Kreisliga A ist eine gute Plattform für sie. Auf der anderen Seite ist Deniz Stach unser einziger externer Neuzugang und so gerne ich fußballerisch in eine höhere Liga kommen würde, kann vom Aufstieg keine Rede sein. Das ist immer wieder Thema, auch im Umfeld und von Trainerkollegen, aber diese Saison liegen die Ziele woanders und ich möchte von dem Thema nichts hören.“