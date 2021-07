Otto Höhne feiert 95. Geburtstag

Berlin. Man will es kaum glauben – doch am kommenden Freitag feiert Otto Höhne, Ehrenpräsident des Berliner Fußball-Verbandes, seinen 95. Geburtstag. Inzwischen lebt der ehemalige Schulrektor in einem Seniorenheim am Teltower Damm, wo er nicht zuletzt durch die vielen Besuche langjähriger Weggefährten immer noch Anteil am Fußballgeschehen nimmt. Otto Höhne ist seit ewigen Zeiten mit dem runden Leder eng verbunden. Allein 20 Jahre war er Präsident des FC Hertha 03. Auf seine Initiative wurde im September 1970 der Grundstein für den Bau des Clubheims an der Onkel-Tom-Straße gelegt, das seinen Namen trägt. Inzwischen sind seit der Fertigstellung fünf Jahrzehnte vergangen.

In Höhnes Zeit fallen die größten Erfolge von Hertha 03

Anlass genug, um am Sonnabend, dem 7. August, zu einer großen Feier zusammenzukommen. In seine Zeit fallen die größten Erfolge des Vereins mit dem dreimaligen Gewinn der Berliner Meisterschaft und der Teilnahme an der Aufstiegsrunde zur Bundesliga in den Jahren 1969 und 1970. Als Vorsitzender der damals noch einflussreichen Arbeitsgemeinschaft der Regionalliga nahm er nie ein Blatt vor den Mund, wenn es um die Belange des Amateurfußballs ging.

Legendär sind die Weltreisen des Vereins. 1966 ging es unter seiner Führung erstmals in die USA und nach Kanada, später folgten Reisen auf alle Kontinente. Insgesamt ging die „kleine Hertha“ 23-mal auf Weltreise.

14 Jahre war Otto Höhne Präsident des Berliner Fußball-Verbandes, ein Amt, in das er mehr zufällig gewählt wurde. Als im März 1990 auf einem außerordentlichen Verbandstag dem amtierenden Präsidium das Misstrauen ausgeprochen wurde und dieses daraufhin zurücktrat, herrschte erst einmal Ratlosigkeit unter den Vereinsvertretern. Damit der Verband kurz nach dem Mauerfall handlungsfähig blieb, drängten die Delegierten den damals 63-Jährigen, das Amt zu übernehmen. Ein Glücksfall für den Berliner Fußball, denn im November des gleichen Jahres führte er gemeinsam mit Uwe Piontek die beiden Berliner Fußballverbände zusammen.

Er rief den "Goldenen Fußball" ins Leben

Als Präsident hat Otto Höhne in der Folgezeit viel bewegt. Er rief den „Goldenen Fußball“ ins Leben, der seit 1992 vergeben wird, er setzte sich dafür ein, dass die deutschen Pokalendspiele im Berliner Olympiastadion durchgeführt werden, er belebte die Treffen der Alt-Repräsentativen am Kleinen Wannsee und sorgte für den Ausbau der Geschäftsstelle in Halensee zum „Haus des Fußballs“.

Gesundheit sowie weiterhin viel Freude am Berliner Fußball und am Zehlendorfer Vereinsleben wünscht die Fußball-Woche.