Türkspor-Trainer Binici kritisiert Fitnesszustand

Berlin. Nur bedingt konnten die Trainer aus diesem Testspiel Erkenntnisse gewinnen, denn auf beiden Seiten fehlten etliche Stammkräfte. Bei hochsommerlichen Temperaturen hielten die Gastgeber gegen den ligahöheren Gegner lange Zeit gut mit. „Conco“ war besonders mit Grundmann über die linke Seite gefährlich, doch die Eingaben wurden verpasst oder man scheiterte im direkten Duell mit Torwart Pfau. Türkspor kombinierte teilweise sehenswert, doch Endstation war spätestens der starke Nöske im Wittenauer Kasten.

Lindhammer verwandelte eine Eckballhereingabe

So musste schon ein Standard her, um den Bann zu brechen: Wittenaus Kapitän Lindhammer verwandelte eine Eckballhereingabe direkt zum 1:0. Wenig später glichen die Gäste nach sehenswerter Kombination aus. Kurz nach der Pause fiel die Entscheidung, als Artem und Gehring auf 3:1 für Türkspor stellten. Danach forderte die Hitze ihren Tribut, Gehring erhöhte kurz vor Schluss mit schönem Fernschuss zum 4:1.

„Türkspor war spritziger“, konstatierte Concordias Trainer Karsten Steffan. „Doch wenn wir nicht so viele Chancen ausgelassen hätten, wäre ein Remis drin gewesen. So geht das Ergebnis in Ordnung, wenn es auch ein Tor zu hoch ausgefallen ist.“ Sein Kollege Umut Binici war nicht zufrieden: „Was mir zu schaffen macht: dass wir zu wenig ohne Ball laufen“, gab der Türkspor-Trainer zu Protokoll. „Man merkt, dass sich das Niveau durch Corona extrem verändert hat. Das liegt am schlechtesten Fitnesszustand, den ich je in einer Vorbereitung gesehen habe. Das ist zwar verständlich, aber der eine oder andere muss sich schon Fragen stellen. Das ist alles noch weit weg von unserer Philosophie.“

Concordia Wittenau – Berlin Türkspor 1:4 (1:1)

WITTENAU: Nöske (46. Gille) – Kleineidam (46. Madsack), Loeser (46. Weidner), Mann, Kupfermann (75. Jerebtsov) – Lindhammer (67. Bohm) – Engel, Steffan, Grundmann – Flemming, Fischer.

TÜRKSPOR: Pfau – Artem, Herzog, Yesiltepe, Civa – Tanis, Razack (63. Aboubakar) – Biyikli (67. Riad Ziad), Yil-diz, Karadeniz (59. Allmanyar) – Gehring.

SR: Schreiner (Polar Pinguin) – Z.: 40 am Sonnabend. TORE: 1:0 (36.) Lindhammer, 1:1 (40.) Yildiz, 1:2 (48.) Artem, 1:3 (52.) Gehring, 1:4 (85.) Gehring.

BESTE SPIELER: Grundmann, Engel, Fischer – Razack, Gehring, Tanis.