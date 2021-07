Testspiele: Krieschow zerlegt 1. FC Frankfurt

Die Mannschaften aus der Brandenburgliga sind in diesen Tagen fleißig in Sachen Testspiele unterwegs ehe am 14. August die neue Saison beginnt

Berlin. Die 16 Mannschaften aus der Brandenburgliga sind in diesen Tagen fleißig in Sachen Testspiele unterwegs. Schließlich startet in knapp zwei Wochen die erste Runde im AOK-Landespokal an, ehe am 14. August die neue Saison beginnt. Während der Oranienburger FC Eintracht zuletzt mit 2:0 (Tore: Dellerue, Waclawczyk) gegen Stahl Brandenburg gewann, spielte Eintracht Miersdorf/Zeuthen 3:3 gegen den Landesligisten BSC Preußen 07 (Tore: Soost, Klatt, Ro-senboldt). Ein Trainingslager absolvierte derweil der SV Zehdenick. Das Team aus Oberhavel weilte in Warnemünde (Mecklenburg-Vorpommern). Die Mannen von SVZ-Coach Daniel Runge vertrieben sich die Zeit nicht nur mit schweißtreibenden Einheiten, sondern auch mit mannschaftsbildenden Maßnahmen.

Frankonia aus Wernsdorf verpflichtet Tom Ney

Der zweite Aufsteiger zur Saison 2020/21 war neben Miersdorf/Zeuthen die Frankonia aus Wernsdorf. Die Mannschaft aus dem Dahme-Spreewald-Kreis konnte zuletzt die Verpflichtung von Ex-Oberliga-Spieler Tom Ney bekanntgeben. Dieser soll die Nachfolge von Johannes Schmauder antreten. Ney spielte zuletzt für Berlin-Ligist Eintracht Mahlsdorf, mit dem er die abgebrochene Saison als Meister beendete. Der 27 Jahre Innenverteidiger und gebürtige Schwedter trifft jetzt mit seinem neuen Team auch auf den Aufstiegsfavoriten 1. FC Frankfurt/Oder, wo noch zahlreiche alte Freunde von Ney kicken.

Die Frankfurter indes bekleckerten sich am vergangenen Wochenende nicht mit Ruhm. Das Testspiel gegen Oberligist VfB Krieschow wurde auf im heimischen Stadion mit 1:11 verloren. „Zu viele fehlende Spieler, Abwehrfehler ohne Ende, fast jeden Zweikampf verloren, läuferisch fast immer nur Zweiter“, fiel das Fazit des Brandenburgligisten aus. Nur gut, dass die Frankfurter noch ein paar Tage Zeit haben, ehe das erste Pflichtspiel auf dem Programm steht.