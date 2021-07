Stern 1900 setzt Siegesserie in der Vorbereitungsphase fort

Berlin. Eigentlich sollte der Gegner von Stern 1900 in diesem Test FSV Bernau heißen, doch der Brandenburgligist bekam keine Mannschaft zusammen. So schlüpfte kurzfristig Berlin-Ligist Brandenburg 03 in die Rolle des Sparringpartners der Sterne, die bisher jedes Vorbereitungsspiel gewonnen haben.

Für beide Teams war es der dritte Test innerhalb einer Woche, doch das war den Mannschaften zu Beginn kaum anzumerken. Bei hochsommerlichen Temperaturen war viel Bewegung im Spiel, hüben wie drüben gab es gute Möglichkeiten.

Wobeser knallt den Ball unhaltbar ins rechte Eck

Letztlich waren es aber die Hausherren, welche den ersten Stich setzten. Nach einer Ablage von Vetter knallte Wobeser den Ball unhaltbar ins rechte Eck (20.). Nach der unmittelbar folgenden Trinkpause versuchte sich Brandenburg 03 wieder zu sammeln, doch von dort an lief alles für den Oberligisten. Gantzberg erhöhte noch vor der Pause per Kullertor (29.), nach dem Seitenwechsel machten Sen (48.) und Doppelpacker Freyer (53., 56.) den Sieg frühzeitig perfekt. Danach schwand beim Gastgeber die Konzentration und Brandenburg fand Lücken für Konter, die Diokhane (78.) und Mello de Lima (90.) zu vollenden wussten – sehr zum Unmut von Stern-Trainer Andreas Thurau.

„Zwei unnötige Gegentore und am Ende mehrere hundertprozentige Chancen vergeben. Eigentlich bin ich mit dem Spiel nicht so glücklich. Mit der Woche insgesamt sind wir aber sehr zufrieden“, lautete Thuraus Resümee. Brandenburgs Ex-Coach Said Müller nahm das Ergebnis gelassen, hatte das Team am Tag zuvor doch den SV Tasmania geschlagen: „Es war ein Härtetest, der viele Erkenntnisse für den Saisonauftakt gegen die Füchse gebracht hat.“

Stern 1900 – Brandenburg 03 6:2 (2:0)

STERN: Slotta – Schulz (46. Schindler), Stüker, Cook, Ehritt – Mentrup (46. Telle), Wobeser (46. Sen), Roha-na, Cakin – Vetter (46. Askin), Gantzberg (46. Freyer). B03: Schönemann – Alvares (67. Lamias), Juan (62. Dos Santos), Almeyan (65. Keramidas), Elonga (76- Egon) – Akgolo – Özsoy, Espinos, Hajar (61. Diokhane), Mandy – Foileta (67. Mello de Lima).

SR: Beblik (Fortuna Pankow) – Z.: 47.

TORE: 1:0 (20.) Wobeser, 2:0 (29.) Gantzberg, 3:0 (48.) Sen, 4:0 (53.) Freyer, 5:0 (56.) Freyer, 5:1 (78.) Diokhane, 6:1 (79.) Cakin, 6:2 (90.) Mello de Lima.

GELBE KARTEN: – Lamias.

BESTE SPIELER: Cakin, Cook, Freyer – Mandy, Diokhane.