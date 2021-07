Berlin-Liga startet einen Monat früher

So früh ist die Berlin-Liga wohl noch nie in die Saison gestartet. Nachdem es im Vorjahr erst am 23. August losging, werden nun bereits am 30. Juli die ersten Punkte vergeben. Traditionell startet die Liga mit einem Eröffnungsspiel an einem Freitagabend, die Örtlichkeit ist die gleiche wie vor elf Monaten: Stern Marienfelde lädt zum Aufgalopp an der Dorfkirche, zu Gast ist der BSV Al-Dersimspor. Da treffen zwei Vereine aufeinander, die den Klassenerhalt als Ziel definieren.

Etwas Corona-Speck auf den Rippen?

Seriöse Prognosen über den Saisonverlauf sind in diesem Sommer aber noch um einiges schwieriger als in früheren Jahren. Wie die Spieler etwa aus der fast achtmonatigen Zwangspause gekommen sind, ist eine der spannenden Fragen, die es zu beantworten gilt. Etwas Corona-Speck auf den Rippen, oder doch gut austrainiert? Fußballspezifische Abläufe sind etwas verschütt gegangen und müssen neu erlernt werden.

Favoriten kann man dennoch ausmachen. Makkabi-Coach Wolfgang Sandhowe etwa, mit 67 Jahren ältester Trainer der Liga, hat sich am weitesten aus dem Fenster gelehnt, nennt den Aufstieg als Saisonziel. Das ist nicht vermessen, der Vorjahresdritte hat sich ordentlich verstärkt – unter anderem mit Marvin Kupfer und Serkan Tokgöz vom zuletzt zweimaligen Vizemeister Sparta Lichtenberg.

Dessen Trainer Trainer Dragan Kostic hat trotzdem noch eine ordentliche Truppe beisammen. Als ärgsten Makkabi-Konkurrenten aber sehen viele die Füchse, die sich Caner Özcin von Optik Rathenow geangelt haben, der mehr als 200 Regionalliga-Spiele auf dem Buckel hat. Der TSV Rudow peilt einen Platz im ersten Drittel an, auch der Berliner SC, wo der junge Philip Friedemann den zu Lichtenberg 47 gewechselten Zeljko Ristic auf der Trainerbank ersetzt, sollte wieder eine gute Rolle spielen. Friedemann aber hat Zeit, er will in den nächsten Jahren ein Siegerprojekt an der Hubertusallee aufbauen.

Ex-Profi Karim Benyamina erstmals Trainer

Gespannt sein darf man auf den Ex-Profi Karim Benyamina, der beim 1. FC Wilmersdorf erstmals ein Traineramt bekleidet. Seine Punktspielpremiere erlebt er am Sonntag gegen SD Croatia. Dessen Vorgänger Francis Banecki wurde nun von Türkiyemspor verpflichtet, nachdem der eigentlich vorgesehene Simon Rösner nach nur fünf Trainingseinheiten zu Eintracht Mahlsdorf weitergezogen ist. Dort ersetzt er den Aufstiegscoach Daniel Volbert, den überraschend der 1. FC Novi Pazar als neuen Trainer präsentierte und der sich hier in ein Abenteuer gestürzt hat. Welche Mannschaft Volbert ins erste Spiel gegen Hilalspor schicken kann, ist eine spannende Frage.

Ein höchst interessanter Mann steht nun bei Brandenburg 03 an der Linie: Edson David Reynal Landaveri hat die B-Jugend von Rayo Vallecano in Spanien trainiert, könnte aber auch den FC Barcelona oder Real Madrid in der Champions League coachen. Der 33-Jährige ist im Besitz der UEFA-Pro-Lizenz und damit eigentlich überqualifiziert für den Job an der Sömmeringstraße.

Nahmen im Vorjahr 21 Mannschaften den Spielbetrieb auf, sind es jetzt noch 19. Mahlsdorf durfte aufsteigen, Berlin United stieg kurz nach Saisonbeginn aus und verschwand von der Bildfläche. Vier Absteiger wird es nach dieser Spielzeit geben. Wobei wir bei der letzten spannenden Frage wären: Bekommen wir tatsächlich eine Saison hin, ohne dass uns das vermaledeite Virus wieder die Rote Karte zeigt? Stellvertretend für die meisten Spieler und Offiziellen sagt Michael Holz, „Mädchen für alles“ bei den Spandauer Kickers: „Der wohl für alle sehnlichste Wunsch ist, dass die Saison ohne Unterbrechung oder gar Abbruch beendet werden kann.“