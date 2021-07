Oberliga: Mit Hertha 06 ist zu rechnen

Berlin. Am Sonntag im Test gegen den zusammengewürfelten Haufen des Berlin-Ligisten 1. FC Novi Pazar tat sich Hertha 06 schwer. Der Oberligist aus Charlottenburg gewann nur knapp mit 2:1. Nach torloser erster Hälfte erzielten Süleyman Kapan (57.) und Hasan Cakir (67.) die Treffer für die Herthaner, Semir Hadzibulic sorgte für das zwischenzeitliche 1:1 (58.). Trotz dieser eher mauen Leistung könnte Hertha 06 in der in zwei Wochen startenden Oberliga-Saison zu einer positiven Erscheinung werden und sich endlich mal dem Abstiegskampf entziehen, schließlich ist das Team von Trainer Dietmar Demuth gut verstärkt worden.

Trainer Dietmar Demuth will oben mitspielen

Dass man oben mitmischen wolle, verkündet der Vorsitzende Ergün Cakir im Grunde genommen vor jeder Saison. So auch diesmal: „Wir wollen unter den ersten Fünf landen.“ Nun aber äußert sich auch Demuth ambitioniert: „Es ist klar, dass wir oben mitspielen möchten.“ Dass seine Mannschaft gegen Novi Pazar wenig überzeugte, will der 66 Jahre alte Fußballlehrer nicht überbewerten. Nach schweißtreibenden Tagen in der Vorbereitung seien die Beine schwer gewesen. Zudem habe man ja noch zwei Wochen bis zum Saisonstart, sagt Demuth.

Außerdem haben die Charlottenburger in den Testspielen zuvor aufhorchen lassen. Gegen den Berlin-Ligisten Türkspor (5:0), den Regionalligisten Union Fürstenwalde (3:1) sowie den brandenburgischen Achtligisten Eintracht Falkensee (6:0) fuhren sie Siege ein, lediglich gegen den Regionalligisten SV Babelsberg verlor man knapp (0:1).

Hertha 06 hat mittlerweile gehörig Erfahrung

Diese guten Resultate erzielten die Herthaner nicht zufällig. Mittlerweile verfügt Demuth über eine Mannschaft, in der gehörig Erfahrung steckt. So stehen in der Abwehr in Justin Gerlach (kam vom Berliner AK), Emre Turan (Optik Rathenow) und Enes Biyiklioglu (Ten-nis Borussia) drei Spieler, die in der vergangenen Saison noch in der Regionalliga gespielt haben. Auch das Mittelfeld kann sich sehen lassen mit Akteuren wie Kapitän Ali Ayvaz, Kevin Kruschke oder

Bilal Cubukcu, der zuletzt beim türkischen Drittligisten Ergene Velimese Spor tätig war und in Berlin schon für Hertha BSC II, den BFC Dynamo und den Berliner AK aufgelaufen ist. Derweil hat der CFC für den Angriff Kemal Atici von Union Fürstenwalde und in Burak Salantur von Türkspor einen alten Bekannten verpflichtet (war von 2011 bis 2015 schon mal bei Hertha 06). Beide sollen gemeinsam mit Süleyman Kapan für Tore sorgen. Sieht also nach einer guten Mischung aus. Man darf gespannt sein auf die Saison von Hertha 06.

Der erste Spieltag

Freitag, 6.8. – Beginn 19.30 Uhr

MSV Neuruppin – Victoria Seelow

SC Staaken – Blau-Weiß 90

Sonnabend, 7.8. – Beginn 14 Uhr

Torgelower FC Greif – TSG Neustrelitz

Sonntag, 8.8. – Beginn 14 Uhr

SFC Stern 1900 – Ludwigsfelder FC (13 Uhr) Eintracht Mahlsdorf – RSV Eintracht 1949 Hansa Rostock II – CFC Hertha 06

1. FC Lok Stendal – Mecklenburg Schwerin Rostocker FC – Brandenburg Süd 05

MSV Pampow – FC Hertha 03 (15 Uhr) Spielfrei: Greifswalder FC