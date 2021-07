Gegen Meuselwitz: Lichtenberg erstmals zum Auftakt verloren

Seit 2019 trat der SV Lichtenberg zum Auftakt auswärts an - und gewann. Die Serie endete in dieser Saison.

Berlin. Da hat die Saison gerade erst begonnen – schon ist eine Serie gerissen. Und zwar die von Lichtenberg 47, der seit seinem Aufstieg in die Regionalliga 2019 zum Auftakt nun schon zum dritten Mal auswärts antreten musste. In Auerbach (1:0) sowie in Cottbus (2:1) sprangen seinerzeit Siege heraus, doch diesmal, beim ZFC Meuselwitz, erlitt das Team von Trainer Uwe Lehmann eine 0:1-Niederlage. „Es war kein Leckerbissen“, bekannte Lehmann dann auch. „Am Ende hat der ZFC verdient gewonnen, wir konnten nach dem Gegentreffer nicht mehr viel zulegen.“ Denn eine Schlussoffensive der Gäste blieb in der Tat aus.

Heimerfolg sicherte Jegor Jagupov eine Viertelstunde vor Schluss

„Der Anfang ist gemacht, ob der Sieg nun verdient war oder nicht“, frohlockte ZFC-Coach Holm Pinder. Den Heimerfolg zum Start in die neue Saison sicherte der eingewechselte Jegor Jagupov eine Viertelstunde vor Schluss. Er krönte damit einen der wenigen wirklich gut zu Ende gespielten Angriffszüge der ansonsten auf ziemlich schwachen Niveau stehenden Begegnung. Die Flanke dazu kam vom neuen ZFC-Kapitän René Eckard, Jakupov vollendete aus kurzer Distanz.

Das Geschehen zuvor hatte keinen der 476 Zuschauer von den Sitzen gerissen. Zu sehr überwog offenbar die Vorsicht beider Teams, was zu teils langweiligem Quergeschiebe in der eigenen Hälfte führte. Ein ZFC-Fan honorierte das nach etwa einer Stunde Spielzeit genervt mit dem Einwand: „Das Getändle hintenrum ist Mist!“ War aber eben auch der taktischen Ausrichtung geschuldet, wäre zu ergänzen. Pinder bestätigte dies nach dem Match indirekt: „Es war kein Hurrafußball, aber seit langem wieder einmal eine ordentliche Leistung.“

Die Berliner blieben harmlos

Er schränkte Letzteres jedoch in Anspielung auf eine Szene in der 6. Minute etwas ein: „Wenn Lichtenberg diese Riesenchance genutzt hätte, wären wir wieder früh ins Hintertreffen geraten. Da hatten wir Glück.“ Dieser Konter, der letztlich durch die gute Reaktion von Keeper Fabian Guderitz versandete, blieb allerdings die einzige echte Tormöglichkeit der harmlosen Berliner. Denn auch deren Spiel nach vorn blieb bis auf die Anfangsphase Stückwerk. Und entschloss man sich dann endlich mal zum Spiel nach vorn, landete der Ball nicht selten beim Gegner. Das galt für beide Teams.

Torvorbereiter Eckardt, der kurz vor Schluss einen Schlag auf die Achillessehne erhielt und vorsichtshalber ausgewechselt wurde, sagte: „Wir wussten, dass das Spiel nicht so ansehnlich wird. Schön, dass es dennoch wenigstens einmal vorn geklappt hat. Da ist aber noch Luft nach oben.“ ZFC-Präsident Hubert Wolf zeigte Verständnis: „Man hat beiden Mannschaften die holprige Vorbereitung angesehen. Den Berlinern ging es ja genauso wie uns.“

Z FC Meuselwitz – SV Lichtenberg 47 1:0 (0:0)

MEUSELWITZ: Guderitz – Stenzel, Tuncer, Müller, Miatke – Becker – Trübenbach (87. Moritz), Eckardt (82. Albert), Zintsch, Bürger (69. Jakupov) – Förster (69. Dartsch).

LICHTENBERG: Wollert – Hofmann, Schmidt (77. Owcza-rek), Hollwitz, Ohlow – Fiegen – Bremer (82. Chor), Gözüsirin (90.+2 Krüger), Gawe, Graf – Grüneberg.

SR: Weisbach (Halle/Saale) – Z.: 476 am Sonntag. TORE: 1:0 (75.) Jakupov.

GELBE KARTEN: Bürger, Stenzel, Jakupov – Hollwitz, Gözürisin.

BESTE SPIELER: Eckardt, Trübenbach – Hollwitz, Fiegen.