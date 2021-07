Berliner AK gewinnt im Spiel gegen Carl Zeiss Jena

Berlin. Kompliment an beide Teams. Was die Protagonisten bei herrlichstem Sommerwetter und vor stattlicher Kulisse zum Saisonauftakt da auf den gut bespielbaren Rasen des Poststadions zelebrierten, das war aller Ehren wert. Und unabhängig davon, dass der Berliner AK am Ende vielleicht nicht völlig unverdient mit dem knappsten aller möglichen Resultate die Oberhand gegen Carl Zeiss Jena behielt: Es gehört nicht viel Phantasie dazu vorherzusagen, dass diese beiden Mannschaften in dieser Saison eine gute Rolle spielen werden.

Nach 15 Minuten wurde Jena stärker

Der BAK erwischte einen glänzenden Start. Der junge Rmieh lief bereits in Minute eins auf Müller zu – Strietzel klärte vor der Linie. Nach 15 Minuten wurde Jena dann stärker. Krauß war am linken Flügel zunächst kaum zu bändigen. Eisele rauschte an einer Stauffer-Eingabe vorbei und blieb, bedient von Harant, allein vor Kühn am Keeper hängen (18.). Das auf technisch gutem Niveau stehende Geschehen wogte in der Folge hin und her – mit einer Chancenfülle hüben wie drüben. Strietzel kratzte Ulrichs Schuss von der Linie (29.), wenig später zog der überaus agile Angreifer mit einem El-Jinda-oui-Traumpass auf und davon, umspielte Keeper Müller und wurde von Halili gelegt. Den von El-Jindaoui geschossenen Strafstoß wehrte Müller nach vorne ab – der Nachschuss saß.

Nach der Pause hatte Jena insgesamt mehr Spielanteile und im Ansatz viele gute Kombinationen. Jena-Trainer Dirk Kunert bemängelte hinterher zwar den fehlenden letzten Biss, vermisste die Zielstrebigkeit im Abschluss. Doch auch er sah einen entschlossenen und leidenschaftlichen BAK. „Das gemeinsame Verteidigen ist ein Schwerpunkt unseres Trainings“, erklärte BAK-Trainer André Meyer. „Schön, wenn es im Spiel dann derart ge-schlossen umgesetzt wird.“ Bei einigen hübschen Kontern verpassten die Moabiter die Entscheidung. Ulrich (80., 86.) verzog zweimal haarscharf, dann scheiterte der blanke Kargbo an Müller (90.). Als Kühn dann Oesterhelwegs Volleyschuss entschärfte (90.+4), hatten es die Berliner geschafft.

Den Siegtreffer hatte er erzielt. Leicht angeschlagen und völlig ausgepumpt schlich er nach 72 Minuten vom Feld. Nader El-Jindaoui hatte auch in diesem Spiel in vielen Szenen bewiesen, ein sogenannter „Unterschiedsspieler“ sein zu können. Nach der Partie stand er seinen zahlreichen extra zu diesem Spiel gekommenen Fans für Selfies bereit. El-Jindaoiu ist ein Star auf Social Media – hat dort bis zu eine Million Follower. „Das wird bei uns nicht thematisiert“, sagt Trainer André Meyer. Bei uns wird Nader allein über seine Leistung definiert.“

Berliner AK – Carl Zeiss Jena 1:0 (1:0)

BAK: Kühn – Harant, Häusl, Oschkenat – Richter (87. Senninger), Yajima, Fontein, Tezel – Ulrich (87. Kargbo), El-Jindaoui (72. Emghames), Rmieh (55. Lämmel). JENA: Müller – Stauffer, Halili, Strietzel, Hoppe (75. Prokopenko) – Schau (88. Dedidis), Langer (58. Bürger), Bergmann – Oesterhelweg, Eisele, Krauß.

SR: Köppen (Nichel) – z.Z.: 2000 am Sonnabend (ausverkauft).

TORE: 1:0 (37.) El-Jindaoui.

GELBE KARTEN: Ulrich, Lämmel – Halili.

BESTE SPIELER: Kühn, Häusl, Ulrich – Strietzel, Krauß.

BESONDERES: 37. Müller pariert Foulelfmeter (Halili an Ulrich) von El-Jindaoui.