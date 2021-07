Chemnitzer FC gewinnt gegen Tennis Borussia

Berlin. Der Stachel der Enttäuschung saß tief bei den Berlinern. „Wir haben das umgesetzt, was wir trainiert und uns vorgenommen haben. Wir waren aggressiv, dominant im Spiel mit und gegen den Ball, haben den Chemnitzern das Leben schwer gemacht. Mindestens ein Punkt wäre verdient gewesen“, bedauerte Trainer Markus Zschiesche die 1:3-Auftaktniederlage beim Chemnitzer FC.

Chemnitzer mit Offensivwucht

Bis in die Schlussphase hinein deutete alles auf ein Unentschieden hin. Dann schickte CFC-Trainer Daniel Berlinski mit Shala einen dritten Stürmer auf den Platz. Die Offensivwucht der Sachsen nahm weiter zu. Shala leitete das 2:1 mit einem spektakulären Hackentrick ein, als er den Ball fast von der Grundlinie ins Zentrum zu Freiberger brachte. Den Schuss des 1:0-Torschützen konnte Schlussmann Fikisi noch reflexartig parieren, Pagliuca setzte die Kugel im Nachsetzen in die Maschen. Schließlich sorgte Kurt in der Nachspielzeit nach einem Konter für den Endstand. Vorlagengeber war erneut der starke Freiberger.

Der hatte vor 2947 Zuschauern, darunter 70 aus Berlin, für den perfekten Start aus Sicht der Platzherren gesorgt. Mit dem ersten Angriff ging der CFC in der 11. Minute in Führung. Grym, der für den verletzten Kapitän Müller in die Startelf gerückt war, legte für Neuzugang Pagliuca auf. Dessen Schuss von der Strafraumgrenze wehrte Fikisi zu kurz ab. Freiberger staubte in Torjägermanier ab.

Für die Berliner, die forsch und mutig begonnen hatten, war das ein Schock, von dem sie sich nur langsam erholten. Ein direkter Freistoß von Cakmak rauschte über das Tor (29.). Junge-Abiol verpasste nach dem zweiten Eckball der Gäste am langen Pfosten denkbar knapp (38.).

Fiksi verhindert das Gegentor in der 50. Minute

Der CFC legte erst kurz vor der Pause einen Zahn zu. Mvondo klärte vor dem einschussbereiten Pagliuca (41.). Keine Minute später bügelte Fikisi seinen Fehler aus der 11. Minute wieder aus. Beim Kopfball von Campulka verhinderte er mit einem Klassereflex das zweite Gegentor. Fikisi rückte auch nach dem Seitenwechsel schnell wieder in den Mittelpunkt. Im direkten Duell mit Freiberger behielt er die Nerven und verhinderte das Gegentor (50.).

Danach kam TeBe wieder stärker auf. Der Ausgleich von Gladrow, der Jakubov von der Strafraumgrenze aus überwand, war hochverdient, aber auch der Weckruf für den CFC. Der investierte jetzt läuferisch und spielerisch deutlich mehr und nutzte schließlich seine Chancen.

„Die späten Tore zeigen unsere Entwicklung, unseren Charakter. Wir wollen die Spiele gewinnen. Das muss als Chemnitzer FC auch unser Anspruch sein“, betonte Freiberger, während sich TeBe-Coach Zschiesche verständlicher-weise ärgerte: „Nach dem Ausgleich hatte ich das Gefühl, dass wir als Sieger vom Platz gehen könnten. Dafür allerdings hätten wir unsere Möglichkeiten besser verwerten müssen. Das hat der CFC getan. Das war am heutigen Abend der entscheidende Unterschied.“

Chemnitzer FC – Tennis Borussia 3:1 (1:0)

CHEMNITZ: Jakubov – Schimmel (82. Aigner), Zickert, Campulka, Walther – Kurt – Freiberger, Keller (46. S. Roscher), Grym, M. Roscher (71. Shala) – Pagliuca (90.+1 Vidovic).

TEBE: Fikisi – Montcheu (84. Sakran), Mvondo, Samardzic, Pasagic – Önal (87. Tloczynski), Oschmann (87. Huke), Gladrow – Junge-Abiol, Cakmak (46. Czosnyka), Siakam (84. Travassos).

SR: Greif (Westhausen) – z.Z.: 2947 am Freitagabend. TORE: 1:0 (11.) Freiberger, 1:1 (67.) Gladrow, 2:1 (83.) Pagliuca, 3:1 (90.+2) Kurt.

GELBE KARTEN: Zickert, Shala – Oschmann.

BESTE SPIELER: Freiberger, Zickert, Pagliuca – Gladrow, Oschmann.