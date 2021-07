BFC Dynamo gelingt Auftaktsieg nach Maß

Berlin. Im Traditionsduell begannen beide Teams mit einer 4-2-3-1-Formation – deutlich besser ins Spiel fand dabei der BFC Dynamo. Die Berliner machten von Beginn an den wacheren Eindruck und gingen folgerichtig nach einer Viertelstunde in Führung. Darryl Geurts übersprintete auf links seinen Gegenspieler und flankte punktgenau auf den Kopf von Christian Beck. Trotz zweier Gegenspieler hatte der Torjäger kein Problem, den Ball aus zehn Metern einzunetzen. Leipzigs Keeper Jan-Ole Sievers blieb ohne Abwehrchance.

Freistoß zum Ausgleich durch Lok Leipzig

Der Ausgleich der Leipziger resultierte dann aus einem Standard: Robert Berger hämmerte einen Freistoß von halbslinks aus 20 Metern in den rechten Angel – ein Schuss wie ein Strich und „ein Kandidat für das Tor des Monats“, wie BFC-Trainer Christian Benbennek später befand. Die Gastgeber nun mit ihrer besten Phase, aber ohne den letzten Zug zum Tor und ohne echte Chancen. Anders der BFC, der per Konter kurz vor der Halbzeit fast wieder in Führung gegangen wäre. Nach einem Ballverlust von Leipzigs Farid Abderrahme landete der Ball blitzschnell bei Matthias Steinborn, dessen Pass von rechts Beck in der Mitte fast verwertet hätte. Sievers klärte mit einer grandiosen Fußabwehr.

Nach der Pause zunächst ein Schreckmoment für die Dynamos: Leipzig spielte nach Ballgewinn schnörkellos nach vorn, aber Innenverteidiger Luca Sirch bekam einen Steilpass nicht richtig unter Kontrolle, verspielte so seinen Vorsprung und wurde geblockt. Bogdan Rangelovs Nachschuss war kein Problem für den Neuen im BFC-Tor, den Moldawier Dmitri Stajila (48.). Wie es geht, zeigte der BFC, der wenig später nach einem blitzsauberen Spielzug wieder in Führung ging: Steinborn wurde herrlich durch Kleihs bedient. Seine Eingabe drückte Geurts am langen Pfosten mühelos ein.

Lok blieb anschließend zwar bemüht, aber ohne Durchschlagskraft. Der BFC lauerte auf Konter und wurde fündig: Zunächst profitierte Marvin Kleihs von einem Katastrophen-Rückpass des unglücklich agierenden Sirch. Der BFC-Zehner erlief sich den Ball, umkurvte noch den weit vor dem Tor stehenden Sievers und schob dann aus 35 Metern ins leere Tor. Kurz vor Schluss dann noch das 4:1 in Unterzahl, als Andor Bolyki einen Konter eiskalt verwertete.

„Wir freuen uns über den Auftaktsieg“, strahlte BFC-Coach Benbennek: „In der ersten Halbzeit hat die Abstimmung noch nicht ganz gepasst, später war es dann besser und wir haben kompakter gestanden.“

1 . FC Lok Leipzig – BFC Dynamo 1:4 (1:1)

LOK: Sievers – Berger, Eglseder, Sirch, Mehmedovic – Heynke, Abderrahmane – Rangelov (60. Voufack), Pfef-fer (76. Piplica), Salewski (69. Ogbidi) – Nattermann. DYNAMO: Stajila – Breitfeld (76. Stutter), Reher, Brandt, Blum – Schulz, Pollasch – Steinborn (71. Bolyki), Kleihs, Geurts (51. Siebeck) – Beck.

SR: Kluge (Zeitz) – z.Z.: 3.094 am Sonnabend.

TORE: 0:1 (15.) Beck, 1:1 (25.) Berger, 1:2 (50.) Geurts, 1:3 (68.) Kleihs, 1:4 (90.) Bolyki.

GELBE KARTEN: Berger, Piplica – Schulz, Stutter. BESTE SPIELER: Heynke, Eglseder – Beck, Geurts, Brandt. BESONDERES: 87. Dynamo beendet das Spiel nach Kleihs-Verletzung in Unterzahl.