Aufsteiger Tasmania bezwingt SV Babelsberg

Berlin. Was für eine Premiere des absoluten Liga-Neulings Tasmania. Mit einem verdienten 2:0 wurde der arrivierte SV Babelsberg am Freitagabend bezwungen. Dessen Trainer Predrag Uzelac erkannte die Niederlage ohne großes Lamentieren an, sprach von einer enttäuschenden, ganz schwachen Leistung seines Teams und hegt auch für die nächsten Aufgaben nur wenig Hoffnung: „Im Prinzip hat sich heute nur bestätigt, was wir während der gesamten Vorbereitung geboten haben.“ Angesprochen auf die mit nur vier Feldspielern besetzte Reservebank schob er nach: „Viel mehr ist nicht. Und ich musste bei nur zwei Einwechslungen heute noch einen Spieler bringen, der fast zehn Wochen kaum trainiert hat.“

Mutiger Start bringt die Berliner früh in Führung

Die Berliner begannen mutig offensiv, überraschten den Gast mit tiefem Pressen bereits am gegnerischen Strafraum. Die frühe Führung setzte zusätzliches Selbstvertrauen frei. „Das haben wir im Training so geübt“, freute sich der nacheiner Freistoßvariante am langen Pfosten ungehindert einköpfende Neuzugang Polat. Nur zwei Minuten später zögerte der nach einem langen Ball herauslaufende Theißen gegen Brechler. Dessen Kopfballlupfer grätschte Oldboy Hoff mann mit letztem Einsatz von der Linie.

Erst nach 20 Minuten waren erste Lebenszeichen der viel zu langsam und ohne Esprit agierenden Gäste zu registrieren. Allein gefährlich wurde es dabei nur nach Standards. Einen Hoff mann-Kopfball kratzte Schelenz aus dem Eck (20.), dessen zweiter Versuch strich knapp drüber weg. Im unmittelbaren Gegenzug traf Bier, der einen glücklich bei ihm landenden Demir-Querschläger direkt in den linken Torwinkel versenkte. Ihren schönsten Spielzug hoben sich die Babelsberger für die Vorpausen-Nachspielzeit auf. Nach Müllers flacher Eingabe scheiterte Schmidt (auffälligster 03er) am fantastisch reagierenden Schelenz. Den musste Schmidt eigentlich machen.

Trainer Abu Nije: "Wir können es noch deutlich besser"

Ihre spielerisch beste Phase hatten die Neuköllner dann unmittelbar nach der Pause. Oudenne gefiel mit einigen dynamischen Dribblings, Polat mit seinem Mut. Sein 22-Meter-Dropkick zischte am Kreuzeck vorbei (52.). Schließlich blieb Brechler nach einer Direktkombination über Polat und Demir an Theißen hängen (64.). „Danach hing meine Truppe zunehmend in den Seilen“, gab Trainer Abu Njie zu. Und obwohl mit der Darbietung seiner Jungs im Großen und Ganzen zufrieden, schob er als Drohung an die Konkurrenz noch nach: „Ganz ehrlich, ich denke wir können es noch deutlich besser.“

Was gegen stärkere Kontrahenten auch nötig sein wird. Zwar war den Filmstädtern in ihrer überlegen geführten Schlussphase ein Aufbegehren nicht ab-zusprechen. Doch wirkte vieles zu konfus, resultierten die sich ergebenden, geblockten oder verzogenen Möglichkeiten eher aus Zufälligkeiten. Die größte Chance vergab ein ansonsten kaum zu sehender Frahn, als er nach Loders einzigem Stellungsfehler frei vor Schelenz am Keeper scheiterte (82.).

SV Tasmania – SV Babelsberg 03 2:0 (2:0)

TASMANIA: Schelenz – Froelian, Loder, Bektic, Sait – Kaiser (72. Tanis), Demir (83. Boettcher) – Bier (51. Storm), Oudenne (72. Wedemann), Polat (83. Tamim) – Brechler.

BABELSBERG: Theißen – Wilton (69. Rausch), Lela, Hoffmann, Wegener – Reimann (62. Härtel), Danko – Müller, Moravec, Schmidt – Frahn.

SR: Albert (Tannenbergsthal) – z.Z.: 500 am Freitag. TORE: 1:0 (7.) Polat, 2:0 (28.) Bier.

GELBE KARTEN: Froelian, Demir – Wegener.

BESTE SPIELER: Schelenz, Sait, Polat – Schmidt.