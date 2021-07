Paukenschlag aus Halberstadt zum Saisonstart

Berlin. Der VfB Germania Halberstadt ist mit einem Paukenschlag in die neue Saison gestartet. Gegen die U 23 von Hertha BSC landete die frisch zusammengestellte Truppe unter der Leitung von Trainer Benjamin Duda, der erst seit gut drei Wochen im Amt ist, einen Kantersieg. An einen solch furiosen Saisonauftakt in der Regionalliga können sich selbst eingefleischte Germania-Fans kaum erinnern.

Die Gastgeber setzten bei ihrer Mannschaftszusammenstellung bewusst auf Größe und Robustheit. Das zahlte sich am Freitagabend aus. „Wir wussten um die Körperlichkeit des Gegners, konnten das Gegentor aber nicht verhindern“, erklärte Hertha-Trainer Ante Covic.

Erste Chance für die Halberstädter durch Stefan Korsch

Für sein Gegenüber war es ein Traumstart in die Saison. Die Germania spielte von Beginn an offensiv und hatte durch Stefan Korsch (3. ) die erste Chance. Wenig später zappelte der Ball das erste Mal im Netz. Nach Ecke von Nils Schätzle köpfte Kapitän David Vogt den Gastgeber in Führung. Nur eine Minute später schockten die Germanen die Gäste erneut. Eine Flanke von Jannik Bachmann verwertete Elias Löder per spektakulärem Seitfallzieher. Spätestens jetzt war die Stimmung im Friedensstadion am Kochen.

Die Berliner meldeten sich nach neun Minuten mit ihrer ersten Aktion. Marten Winkler traf den Pfosten. In der Folge kam die Hertha immer besser in die Partie und hatte einige gute Möglichkeiten, darunter einen Lattentreffer von Winkler. Zu den ausgelassenen Großchancen äußerte sich Covic nach dem Spiel: „Wir haben heute einfach keine Effektivität an den Tag gelegt.“ Auf der Gegenseite hätte Tim Heike aber in der 27. Minute schon alles klar machen können. Er scheiterte am guten Hertha-Keeper Marcel Laurenz Lotka.

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich Germania weniger konzentriert. Hertha machte aber nichts daraus. Die Abschlussschwäche der Gäste zog sich wie ein roter Faden durch das Spiel. Am Ende kam es, wie es kommen musste. Die Gäste machten auf und Germania legte trotz nachlassender Kräfte noch eine Schippe drauf. Erst setzte Elisas Löder Stefan Korsch in Szene, der sich mit dem 3:0 bedankte (87.). Zwei Minuten später setzte Löder selbst den Schlusspunkt. Germanias Trainer Duda wollte die Leistung seiner Elf nicht überbewerten. „Wir hatten heute auch das Glück des Tüchtigen, einen herausragenden Keeper und immer noch ein Abwehrbein dazwischen“, sagte er.

Nichtsdestotrotz schafften die Halberstädter einen sensationellen Saisonauftakt, der in dieser Form so nicht zu erwarten war.

Germania Halberstadt –Hertha BSC II 4:0 (2:0)

ALBERSTADT: Cichos – Bachmann, Baudis, Kohn, Wenzel – Schätzle (80. Grzega), Vogt (75. Sing-beil), Löder – Henke (63. Weigl), Heike (80. Malina), Korsch.

HERTHA BSC: Lotka – Gurschke, Röcker, Ziemer – Aksakal (46. Abu-Alfa), Kesik (80. Weber), Albrecht (60. Haxha), Fuchs (60. Morcillo) – Winkler, Tekin – Scherhant.

SR: Rauschenberg (Wenigenlupnitz) – z.Z.: 431 am Freitagabend.

TORE: 1:0 (4.) Vogt, 2:0 (5.) Löder, 3:0 (87.) Korsch, 4:0 (89.) Löder.

GELBE KARTEN: Vogt, Schätzle – Tekin.

BESTE SPIELER: Lukas Cichos – Winkler.