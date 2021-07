Auftakt vor großem Publikum: BFC Dynamo mit erster Duftmarke

Berlin. Was für ein Auftakt in der Regionalliga Nordost: Mehr als 16.000 Zuschauer besuchten die zehn Partien des ersten Spieltages. Fünf Spiele überschritten sogar die 2000er Grenze. Dabei auch das nicht nur auf dem Papier als Spitzenspiel vermutete Aufeinandertreffen des Berliner AK gegen den FC Carl Zeiss Jena.

Exakt 2000 Besucher sahen nach einem Klassematch den 1:0-Sieg der leidenschaftlich aufspielenden Athleten. Wann bitteschön hatte es das im Poststadion zuletzt gegeben? Möglich machte es die vom Verein unterstützte Aktion, jugendliche Follower des auf Social Media als Star geltenden Angreifers Nader El-Jindaoui einzuladen. Der dankte es mit dem goldenen Treffer und stand nach der Partie noch lange Zeit „seinen Fans“ für Selfies zur Verfügung. Schöne neue Welt.

Trotz Heimkehr von "Pele" Wollitz reicht es für Cottbus nur zum Remis

Die größte Kulisse meldete Energie Cottbus (4600). Ernüchternde Enttäuschung, dass es bei der Heimkehr ihres Erfolgscoaches „Pele“ Wollitz nur zu einem matten Remis (1:1) gegen den kecken FSV Luckenwalde reichte. Noch schlimmer erging es dem 1. FC Lok, der vor über 3000 hoffnungsfrohen Fans im Traditionstreffen dem BFC Dynamo in deprimierender Deutlichkeit mit 1:4 unterlag. Die Weinroten – mit ihrem gleich zur Führung treffenden Topeinkauf Christian Beck – haben also gleich mal eine kräftige Duftmarke gesetzt, müssen nun hoffentlich nicht für längere Zeit auf ihren Standardspezialisten Marvin Kleihs verzichten.

Es sah nicht gut aus, wie Kleihs sich kurz vor dem Abpfiff das Knie verdrehte und böse humpelnd das Feld verließ. Einen Fehlstart legte auch der doppelte Vizemeister, die VSG Altglienicke, hin. Nur 1:1 gegen Optik Rathenow. Für Optiks Kulttrainer Ingo Kahlisch nicht wirklich eine Überraschung: „Ich wusste, was wir können!“ Ja überhaupt die prognostizierten Kellerkinder: Newcomer Tasmania düpierte am Freitagabend relativ sicher Babelsberg. „Wir können es noch deutlich besser“, verkündete Aufstiegs- Trainer Abu Njie. Mit derlei „Drohungen“ hielt man sich in Halberstadt und Fürstenwalde geflissentlich zurück. Nun sind deren Trainer Benjamin Duda (Germania) und Andreas Langer (Union) auch erst seit diesem Sommer in Amt und Würden.

Eindrucksvoll in jedem Fall ihre Auftaktsiege gegen Herthas Youngster (4:0 Germania) und den VfB Auerbach (4:2 Fürstenwalde). Ein langes Ausruhen gibt es für die Regionalligisten nicht. Gleich zu Saisonbeginn steht die erste Englische Woche an. Sie endet am Montagabend (!) in Cottbus. Das Fernsehen macht‘s möglich. Ein Kompliment darf man dem neuen Premium- Partner Ostsport.TV aber aussprechen. Die Übertragungen sind von A-Z von überzeugender Qualität. Und tatsächlich standen auch von allen Spielen bewegte Bilder zeitnah im Netz. Nicht zu viel versprochen.