Viktoria 89 siegt im ersten Drittliga-Spiel

Yannis Becker erzielt das Traumtor in diesem spannenden Spiel. Die Premiere des Kölner Fußballvereins in der dritten Liga ist gelungen.

Berlin. Die Drittliga-Premiere des FC Viktoria 89 ist geglückt. Vor 1112 zahlenden Zuschauern (davon 66 Gästefans) besiegte der Aufsteiger Viktoria Köln im Friedrich- Ludwig-Jahn-Sportpark verdient mit 2:1. Das erkannte auch der Kölner Trainer Olaf Janßen sachlich an: „Zwar haben wir nach der Pause durchaus versucht, bei optischer überlegenheit den Druck zu erhöhen. Um aber zu wirklich zwingenden Möglichkeiten zu kommen, hat uns die letzte Entschlossenheit gefehlt. Da wirkten die Konter der Berliner zu einer Resultatserhöhung deutlich gefährlicher.“

Nervöser Start von Viktoria 89

Diese begannen – wer mag es ihnen verdenken – erkennbar nervös. Nach nur 20 Sekunden vertändelte Gunte den Ball. Kurz darauf ließ Sprint einen eher harmlosen Fritz-Versuch prallen. Glück, dass der vollstreckende Bunjaku da im Abseits stand (3.). Die Gäste kombinierten zu Beginn recht gefällig, wechselten in der Offensive ständig die Positionen. über ihre rechte Flanke (stark beginnend Risse) drangen sie häufiger bis zur Grundlinie durch. Bunjaku setzte eine Direktabnahme knapp über das Tor (20.) und stand auch bei einem weiteren erzielten Treffer knapp im Abseits (27.).

Bei den Himmelblauen lief zunächst recht wenig zusammen. Allerdings deutete der quirlige, in der zentralen Gäste- Abwehr für ständige Unruhe sorgende Falcao früh an, einen richtig guten Tag erwischt zu haben. Seine Direktabnahme parierte Nicolas glänzend (13.). Zwei Minuten später wurde er vom dafür die einzige Gelbe Karte sehenden Klefisch gefoult und setzte den 22-Meter-Freistoß knapp über den Torwinkel.

Die dennoch nicht unverdiente Gäste-Führung wurde erneut über die rechte Flanke durch Risse vorbereitet, dessen flache Eingabe der noch 17-jährige Amyn am langen Pfosten unbedrängt einschob. „Wie wir dann auf den Rückstand reagiert haben, spricht für diese Mannschaft“, lobte Trainer Benedetto Muzzicato. Mit zwei Treffern der Sonderklasse drehten seine Jungs binnen nur zweier Minuten die Partie. Zunächst nahm Becker einen 30-Meter-Diagonalball von Cigerci aus gut 20 Metern Torentfernung direkt. Als Wahnsinnsstrich schlug das Spielgerät im fernen rechten Torwinkel ein. Dann legte Seiffert blitzgescheit für Falcao auf. Der verschaffte sich mit einer kurzen Drehung Platz, um flach und scharf ins lange Eck zu treffen. Das dritte Berliner Tor verhinderte Kölns Torwart Nicholas, der einen Jopek-Knaller parierte (39.).

Sechsminütige Nachspielzeit wird zur Zitterpartie

Mit Philipp für den ganz blassen Palacios starteten die Domstädter in die zweite Hälfte. Der sorgte gleich mal für Gefahr (48.). Allerdings blieb dies gegen eine defensiv nun besser gestaffelt stehende Berliner Abwehr für lange Zeit die einzige erwähnenswerte Gelegenheit. Auf der anderen Seite sorgten nadelstichartig vorgetragene Konter immer wieder für Gefahr. So, als der auffällige Jopek Seiffert schickte, der halbrechts frei genau auf Nicolas schoss (51.). Die dickste Chance verdaddelte der noch vieles schuldig bleibende Cigerci mit einer schludrigen Ballannahme (76.). So musste man in der sechsminütigen Nachspielzeit gegen alles nach vorne werfende Kölner noch zittern. Es war überstanden, als Kapp vor dem einschussbereiten Fritz klärte (90.+6).

„Heute können wir uns alle über diesen ersten Sieg freuen“, sagte Muzzicato: „Doch schon morgen beginnt die Vorbereitung auf das nächste Spiel. Mit Braunschweig wartet eine schwere, aber auch schöne Aufgabe auf uns.“

FC Viktoria 89 – Viktoria Köln 2:1 (2:1)

VIKTORIA 89: Sprint (72. Krahl) – Gunte, Lewald, Kapp – Pinckert, Menz (72. Theisen), Jopek, Becker – Cigerci, Seiffert (85. Ogbaidze) – Lucas Falcao (68. Küc).

KÖLN: Nicolas – Heister (77. Höck), Rossmann, Greger, May (77. Sontheimer) – Klefisch (72. Lorch), Fritz – Risse, Palacios (46. Philipp), Amyn – Bunjaku (62. Handle).

SR: Exner (Münster) – Z.: 1112 am Sonntag.

TORE: 0:1 (33.) Amyn, 1:1 (37.) Becker, 2:1 (38.) Lucas Falcao.

GELBE KARTEN: Klefisch.

BESTE SPIELER: Lucas Falcao, Pinckert, Jopek – Klefisch, Risse.