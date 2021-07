3. Liga kompakt: Halle, Magdeburg und Viktoria siegreich

Berlin. Starkes Comeback des Halleschen FC, Auftaktsieg auch für den 1. FC Magdeburg und Überraschung durch Aufsteiger Viktoria 89: Zum Saisonstart in der 3. Liga konnten vor allem die Ost-Klubs überzeugen.

„Wir haben gleich am ersten Spieltag gezeigt, was für eine Moral wir haben. Wir haben hinten gelegen und sind zurückgekommen. Das ist einfach super geil“, sagte Halles Jonas Nietfeld über die Comeback-Qualitäten des HFC beim 3:1 (3:1) gegen den SV Meppen. Der Europacup-Gewinner der Pokalsieger von 1974 aus Magdeburg behielt bei Waldhof Mannheim mit 2:0 (2:0) die Oberhand.

Marc Schnatterer zeigt sich enttäuscht

„In den ersten fünf bis sechs Minuten waren wir sehr unruhig und hatten viele Fehlpässe, aber das Führungstor war so ein bisschen der Löser“, kommentierte Magdeburgs Trainer Christian Titz. Mannheims Neuzugang Marc Schnatterer (früher 1. FC Heidenheim) war dagegen angefressen: „Dass wir so am Anfang schlafen, das kann man nicht beschreiben. Wir müssen viel konzentrierter und viel aufmerksamer sein von der ersten Minute, dann bin ich sicher, dass wir die Punkte holen“, betonte er.

Das Eröffnungsspiel zwischen dem VfL Osnabrück und dem MSV Duisburg, das am Freitag stattfinden sollte, war vom DFB coronabedingt abgesetzt worden. Das MSVTeam samt Betreuerstab musste sich nach einem erneuten Coronafall am Donnerstag mit Ausnahme der vollständig Geimpften und Genesenen zum wiederholten Male in Quarantäne begeben.

Die Spiele im Überblick:

Waldhof Mannheim – 1. FC Magdeburg 0:2 (0:2)

WALDHOF: Königsmann – Gottschling (46. Boyamba),Gohlke, Verlaat, Donkor (73. Sommer) – Saghiri, Gouaida (60. Wagner), Russo (76. Garcia) – Costly, Schnatterer – Martinovic.

MAGDEBURG: Reimann – Obermair, T. Müller (80. Knost), Bittroff, Bell – A. Müller – Condé, Krempicki (46. Malachowski), Conteh (59. Ceka), Schuler (72, Franzke), Atik (59. Brünker).

SR: Heft (Neuenkirchen) – Z.: 7568.

TORE: 0:1 (6.) Schuler, 0:2 (9.) Atik.

GELBE KARTEN: Verlaat, Gohlke – Bell, Atik, Obermair, Brünker, Franzke.

Hallescher FC – SV Meppen 3:1 (3:1)

HALLE: Schreiber – Kreuzer, Nietfeld, Reddemann, Sternberg (82. Landgraf) – Titsch Rivero (82. Eilers), Zimmerschied, Herzog (63. Scherbakowski) – Samson, Derstroff (74. Guttau) – Boyd.

MEPPEN: Domaschke – Ballmert, Al-Hazaimeh, Bünning, Dombrowka – Hemlein, Egerer, Käuper (46. Koruk), Blacha, Guder (66. Rama) – Tankulic (76. Faßbender).

SR: Oldhafer (Poppenbüttel) – Z.: 5037.

TORE: 0:1 (18.) Tankulic (Foulelfmeter), 1:1 (27.) Herzog, 2:1 (39.) Boyd, 3:1 (44.) Nietfeld.

GELBE KARTEN: Samson – Käuper, Ballmert, Egerer, Blacha, Al-Hazaimeh.

FSV Zwickau – Borussia Dortmund II 1:2 (1:1)

ZWICKAU: Brinkies – Göbel, Reinthaler, Nkansah, Coskun – Butzen – Starke (70. Gomez), Willms (46. Voigt) – Baumann (60. Hauptmann), Möker (60. Schikora) – König (70. Lokotsch).

DORTMUND: Unbehaun – Pfanne, Dams, Finnsson – Taz (79. Hippe), Raschl, Hober, Pasalic (79. Makreckis) – Tachie, Pherai (83. Bafounta), Bornemann (61. Tattermusch).

SR: Fuchs (Odenthal) – Z.: 4539.

TORE: 1:0 (3.) König, 1:1 (12.) Pherai, 1:2 (58.) Raschl.

GELBE KARTEN: keine.

ROTE KARTEN: 76. Dams (Notbremse).

1860 München – Würzburger Kickers 1:0 (1:0)

1860: Kretzschmar – Deichmann, Belkahia (45.+1 Lang), Salger, Steinhart – Neudecker (68. Dressel), Moll – Biankadi, Tallig (68. Staude) – Mölders, Bär (89. Lex).

WüRZBURG: Bonmann – Dietz, Strohdiek, Schneider – Waidner (65. Adigo), Kopacz (46. Pourié), Perdedaj, Meisel, Herrmann (81. Lungwitz) – Heinrich (81. Atmaca), Breunig (65. Sané).

SR: Bokop (Vechta) – Z.: 3736.

TORE: 1:0 (13.) Bär.

GELBE KARTEN: Lex – Schneider, Dietz, Heinrich, Strohdiek,Meisel.

TSV Havelse – 1. FC Saabrücken 0:1 (0:1)

HAVELSE: Quindt – Arkenberg, Fölster, Tasky – Langfeld, N. Teichgräber – Meien (88. Sonnenberg), Plume, Meyer (46. Daedlow) – Jaeschke (71. Lakenmacher), Düker.

SAARBRüCKEN: Batz – Ernst, Zeitz, Erdmann, Galle – Gnaase (62. Jänicke), Kerber – Deville (72. Steinkötter), Günther-Schmidt (86. Müller), Gouras (86. Bulic) – Grimaldi (72. Jacob).

SR: Sather (Grimma) – Z.: 2230.

TORE: 0:1 (19.) Gouras.

GELBE KARTEN: Meien, Arkenberg, Düker.

1. FC Kaiserslautern – Eintracht Braunschweig 0:0

KAISERSLAUTERN: Raab – Hercher (32. Schad), Tomiak, Götze (68. Kraus), Zuck – Ritter, Klingenburg – Zimmer (78. Kiprit), Wunderlich, Hanslik – Huth (68. Redondo).

BRAUNSCHWEIG: Fejzic – Wiebe, Schultz, Nikolaou, Schlüter (64. Kijewski) – Henning (90.+2 Behrendt), Krauße, Otto – Kobylanski (64. Multhaup) – Proschwitz (81. Girth), Ihorst (90.+2 May).

SR: Thomsen (Kleve) – Z.: 10.600.

GELBE KARTEN: Huth, Götze, Klingenburg – Fejzic, Kijewski.

SC Verl – Türkgücü München 0:0

VERL: Thiede – Lannert, Mikic, Jürgensen, Stellwagen (49. Ochojski) – Baack – Schwermann (80. Mirchev), Corboz (67. Petkov) – Putaro, Akono (80. Saglik), Rabihic.

TüRKGüCü: Vollath – Kuhn, Rieder, Mavraj, Hertner – Kehl-Gomez, Chato – Vrenezi (46. Mickels), Sararer (89. Irving), Türpitz (78. Gorzel) – Sliskovic (83. Hottmann).

SR: Alt (Illingen) – Z.: 874.

GELBE KARTEN: Mirchev – Kuhn, Hertner, Türpitz.