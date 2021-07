Abbruch nach Beleidigungen

Stefan Kuntz nahm Abwehrspieler Jordan Torunarigha nach den üblen Beleidigungen fest in die Arme, das magere 1:1 im Olympia-Test gegen Honduras geriet für die deutschen Fußballer angesichts des Abbruchs kurz vor Spielende schnell zur Nebensache. „Das verletzt unsere Werte, das können wir nicht dulden“, sagte Kuntz, der gemeinsam mit seiner Mannschaft fünf Minuten vor dem Schlusspfiff im japanischen Wakayama empört den Rasen verlassen hatte.

Schon während der Begegnung hatte sich Kuntz über das seltsame Verhalten von Torunarigha gewundert. „Fünf Minuten vor Ende kam es dann zu einem Gerangel. Ich habe Jordans Mimik gesehen und bin gleich zu ihm gelaufen. Er war kaum einzukriegen, hat sich furchtbar aufgeregt und war sehr aufgelöst. Er hat gesagt, dass er wiederholt rassistisch beleidigt wurde“, sagte Kuntz. Daraufhin habe er dem Schiedsrichter und dem Gegner mitgeteilt, nicht weiterspielen zu wollen.

Honduras' Verband sprach von einem "Missverständnis"

Auch Kapitän Maximilian Arnold sprach von einer richtigen Entscheidung. „Wir haben ein Statement gesetzt“, sagte der Wolfsburger. Torunarigha war bereits im Februar 2020 beim Pokalspiel zwischen Schalke und Hertha mit rassistisch motivierten Beschimpfungen konfrontiert worden. In der Verlängerung hatte der sichtlich aufgebrachte Hertha-Verteidiger damals die Gelb-Rote Karte gesehen. Honduras' Verband sprach nach der Partie auf Twitter von einem „ Missverständnis“.

Kuntz konnte darüber aber nur lächeln. „Wenn ich früher mit einer Sechs nach Hause kam, habe ich meiner Mutter auch immer gesagt, dass es ein Missverständnis zwischen dem Lehrer und mir war“, sagte der DFB-Coach und fügte an: „Das lasse ich mal am besten unkommentiert.“ Immerhin sei die Mannschaft der Mittelamerikaner nach dem Abbruch noch zum DFB-Team gekommen und habe sich entschuldigt. „Damit war das Thema für uns gegessen“, sagte Kuntz, der den Vorfall möglichst schnell abhaken will.