Bernau. In den vergangenen Spielzeiten legte die TSG Einheit Bernau eine wahre Erfolgsstory hin. Spielte der Verein aus dem Landkreis Barnim in der Saison 2011/12 noch in der Kreisliga, schafften die Brandenburger dank konsequenter Arbeit und vier Aufstiege bereits 2016 den Sprung in die höchste Landesspielklasse.

Dort spielten die Bernauer immer wieder eine gute Rolle und waren nie schlechter als Tabellenplatz neun. „Die Liga wird immer stärker. Bei vielen Vereinen steht das Finanzielle im Vordergrund. Trotz alledem macht es Spaß in dieser Liga“, sagt Einheit-Trainer Nico Thomaschweski. „Für unseren kleinen Verein ist es aber das höchste der Gefühle." Und Thomaschewski weiß, wovon er spricht. Denn der 50-Jährige ist bereits seit 2012 Trainer in Bernau und geht nun in seine zehnte Saison.

Die Barnimer haben vier Stammspieler verloren

Stück für Stück hat er die Mannschaft vom Wasserturm in der Vergangenheit entwickelt. Auch wenn es nicht immer einfach war, so wie zuletzt nach der langen Corona-Pause. Denn die Barnimer haben gleich vier Stammspieler verloren. Schwer dürfte vor allem der Abgang von Maximilian Walter wiegen, der sich Ligakonkurrent Union Klosterfelde angeschlossen hat. Denn der 29 Jahre alte Walter war nicht nur einer der wichtigsten Spieler bei Einheit, er war auch der torgefährlichste Akteur und stand zuletzt als Kapitän für die Bernauer auf dem Rasen. Ferner verließen auch Keeper Nico Reimann sowie Mittelfeldspieler Martin Lange die Bernauer und wechselten Richtung Klosterfelde.

Diese Abgänge sollen mit eigenen Nachwuchsakteuren kompensiert werden. „Wir müssen die Mannschaft entwickeln. Wir wissen, dass da auch Rückschläge dazu gehören werden. Wir müssen geduldig sein, vor allem im taktischen Bereich haben wir noch Defizite“, sagt der gebürtige Berliner Thomaschewski. Aufgrund des Umbruchs haben die Bernauer laut ihres langjährigen Trainers auch nur eine Zielstellung für die Meisterschaft und die lautet: Klassenerhalt. „Es wird dieses Jahr ein extrem steiniger Weg werden. Wir stellen uns aber dieser Aufgabe“, so der Einheit-Coach, der der Vereinsgeschichte in der Saison 2021/22 ein weiteres Kapitel hinzufügen wird. Wie diese am Ende aussehen wird, bleibt abzuwarten.