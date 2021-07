Die Leistungsdichte der 3. Liga ist extrem"

Berlin. Am 24. Januar musste Olaf Janßen (54) als Co-Trainer von Bruno Labbadia beim schlingernden „Big City Club“ Hertha BSC seinen Spind räumen, nur acht Tage später trat der 241-fache Bundesligaprofi (1985 bis 2000, aktiv beim 1. FC Köln, Eintracht Frankfurt) und langjährige Scout, Trainer und Sportdirektor (u. a. Eintracht Frankfurt, 1860 München, Rot-Weiss Essen, Nationalelf Aserbaidschan, Dynamo Dresden, VfB Stuttgart, FC St. Pauli, VfL Wolfsburg) sein zweites Engagement als Chef-Coach bei Viktoria Köln (ertmals Januar bis Juni 2018) an und führte den abstiegsbedrohten Drittligisten noch auf einen respektablen Mittelfeldplatz.

Kommenden Sonntag kehrt der gebürtige Krefelder mit dem Klub aus dem rechtsrheinischen Kölner Stadtteil Höhenberg in die Hauptstadt zurück, um dem FC Viktoria 1889 Berlin bei seiner Premiere in der 3. Liga auf den Zahn zu fühlen (13 Uhr, Jahn-Sportpark).

Fußball-Woche: Herr Janßen, in dieser Woche startet nicht nur die 3. Liga, sondern auch das Olympische Fußballturnier in Japan. Sie waren als Spieler 1988 in Südkoreas Hauptstadt Seoul dabei, als die Bundesrepublik erstmals eine Medaille gewinnen konnte.

Olaf Janßen: „Das war schon toll, bei den Olympischen Spielen dabei zu sein und dann noch eine Bronze-Medaille zu gewinnen. Wir haben auch im Olympischen Dorf gewohnt, das waren alles schöne Erlebnisse, das kann ich nicht anders sagen.“ Diesmal stehen DFB-Trainer Stefan Kuntz 15 Feldspieler plus drei Torhüter zur Verfügung.

Die Lust auf Olympia scheint bei Profis und Vereinen nicht besonders ausgeprägt?

Janßen: „Die Situation ist schwierig, die Pandemie ist ja noch nicht vorbei. Die Vereine sind wirtschaftlich arg gebeutelt, die Saisonvorbereitung läuft und schließlich werden die Spieler von den Vereinen bezahlt.“

Sie sind auch nicht zu beneiden: Ihr Kader ist mit 18 Akteuren aktuell der kleinste der 3. Liga. Macht Ihnen das Sorgen?

Janßen: „Die Situation lässt sich nicht leugnen: Mit Lucas Cueto, Mike Wunderlich und Michael Schultz haben unsere drei wichtigsten Säulen den Klub verlassen, zudem konnten Timmy Thiele und Maximilian Rossmann in der Vorbereitung nicht richtig mitmachen. Zum Glück haben wir eine sehr starke U 19, die Jungs sind jetzt oben dabei. Wir werden in Berlin einen extrem niedrigen Altersdurchschnitt haben, da gehe ich fest von aus.“

Junge Spieler gehören bei Viktoria Köln vermutlich zum Konzept dazu?

Janßen: „Wir wollen zumindest nicht die falschen Spieler holen, wobei der Transfermarkt ohnehin schwierig ist, für Drittligisten erst recht. Wir sind froh, dass wir einen Kern von zwölf Spielern aus der letzten Saison haben, die die DNA unseres Spiels mit auf den Platz tragen. Davon können die anderen profitieren. Ich gehe aber davon aus, dass wir bis zum Ende der Transferperiode noch den ein oder anderen Spieler verpflichten werden. Aber es stimmt schon: Zum Konzept gehört, dass wir verstärkt auf den Nachwuchs setzen. Wir haben bereits drei Spieler aus der U 19 praktisch übernommen, weitere stehen im Fokus. Zudem haben wir U-19-Trainer Marian Wilhelm ins Trainerteam aufgenommen, wir legen schon großen Wert drauf, unseren jungen Spielern eine Perspektive zu bieten.“

Mit welchen Gefühlen kehren Sie nach Berlin zurück?

Janßen: „Mit sehr schönen, obwohl ich leider nur während der Pandemiezeit in Berlin arbeiten konnte, was zur Folge hatte, dass ich keinen einzigen Zuschauer im Stadion gesehen habe. Trotzdem, ich habe nette Menschen bei Hertha kennengelernt und freue mich, dass ich zumindest für einen Moment wieder in Berlin sein kann.“

Wie intensiv haben Sie sich mit Viktoria Berlin beschäftigt?

Janßen: „Damit fangen wir gerade an. Klar ist, das wird das erste Spiel in der 3. Liga für die Berliner Viktoria. Man muss kein Prophet sein, um sich auszumalen, mit welchem Engagement sie in dieses Spiel reingehen werden. Darauf müssen wir uns auf jeden Fall einstellen.“

Welchen Einfluss hat es, dass die Himmelblauen in der Aufstiegssaison nur elf Punktspiele bestreiten durften?

Janßen: „Das ist die große Unbekannte, für uns, aber auch für Viktoria Berlin. Ich persönlich glaube, dass sie relativ frisch und unbeschwert aufspielen werden.“

Worauf wird es bei Ihrer Mannschaft besonders ankommen?

Janßen: „Wir brauchen eine schlagkräftige Truppe, die total bereit ist, unsere DNA auf den Platz zu tragen, sowohl gegen als auch mit dem Ball. Wir wollen das Spiel bestimmen, mit der richtigen Mentalität und Einstellung auf den Platz gehen und das Spiel gewinnen, wobei das bestimmt nicht einfach wird.“

Wer sind die Favoriten der 3. Liga und welchen Platz streben Sie mit Viktoria Köln an?

Janßen: „Die Vergangenheit hat gezeigt, dass die Leistungsdichte in der 3. Liga extrem dicht ist, es gibt wenige Klubs, die herausstechen. Dazu kommt, dass mit den Aufsteigern Dynamo Dresden, Hansa Rostock und vor allem dem FC Ingolstadt drei Alphatiere aus der Liga raus sind. Das bringt den Rest der Liga noch näher zusammen. Ich glaube, dass 1860 München, Eintracht Braunschweig, der 1. FC Kaiserslautern, aber auch Wehen Wiesbaden und der VfL Osnabrück ein Wörtchen mitreden wollen. Unser Kader lässt eine seriöse Voraussage noch nicht zu. Aber ich kann versprechen: Wir gehen in jedes Spiel rein, als wäre es das letzte! Nach 38 Spieltagen werden wir dann sehen, wo wir stehen.“