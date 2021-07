"Schade, dass es Geisterspiele sind"

Am Freitag beginnen in Tokio die Olympischen Spiele. Zum vierten Mal ist Patrick Hausding dabei. Im Interview erzählt er von der Teilnahme.

Berlin. Am Freitag beginnen in Tokio die Olympischen Spiele. Zum vierten Mal ist Patrick Hausding dabei – Aushängeschild des Berliner TSC und der deutschen Wasserspringer-Elite. Hansjürgen Wille sprach mit dem 15-fachen Europameister und dreimaligen Berliner Sportler des Jahres:

Mit welchen Erwartungen und Gefühlen treten Sie die Reise zu den Olympischen Spielen an?

Patrick Hausding: „Zunächst einmal hoffe ich, dass sie überhaupt stattfinden und nicht im allerletzten Moment noch etwas Unerwartetes dazwischen kommt. Eine Absage würde den Tod der Spiele und des IOC bedeuten. Natürlich weiß ich, wie sich derzeit die Situation darstellt. Aber ich weiß auch, was alles mit der Durchführung solch eines Top-Ereignisses zusammenhängt – wirtschaftlich, politisch und sportlich. Dass Tokio den Corona-Notstand ausgerufen und das Organisationskomitee keine Zuschauer zulässt, zeigt den Ernst der Lage. Viele Athleten haben vier Jahre auf diesen Höhepunkt hingearbeitet. Durch die Verschiebung sind jetzt sogar fünf daraus geworden, was für nicht wenige Sportler ein großes Problem bedeutete. Schließlich sind die Spiele oftmals ein unumkehrbarer Lebensabschnitt, verbunden mit dem Ende einer Karriere, weil dann der Beruf, das Studium und nicht zuletzt die Familie zu ihrem Recht kommen müssen.“

Wie erging es Ihnen, als Sie hörten, dass die Spiele verschoben werden?

„Natürlich waren alle, die sich darauf vorbereitet hatten, am Boden zerstört. Ich selbst tat vier Wochen nichts, trainierte dann bis zum Sommer nur noch einmal pro Woche. Ich gönnte meinem Körper eine Pause – nach vielen Jahren des Hochleistungssports. Ich konnte auch mein Lehramtsstudium mit den Fächern Sport und Englisch an der Humboldt-Universität vorantreiben. Ab September hieß es dann: Vollgas geben, um rechtzeitig in Form zu kommen.“ Vor nicht allzu langer Zeit waren Sie schon einmal in Tokio – für die Olympia- Qualifikationen.

Welchen Vorgeschmack haben Sie bekommen?

„Es waren ganz brutale Tage. Flughafen, Hotel, Wettkampfstätte und wieder zurück. Mehr ging nicht. Man fühlte sich eingesperrt, musste die Stunden ständig auf beengtem Raum in einem Hotel verbringen, durfte den Fahrstuhl nur dann benutzen, wenn er von einer bestimmten Aufsichtsperson bedient wurde. Jedenfalls war es streng verboten, sich frei zu bewegen. Ich war zwar als Athlet und nicht als Tourist da, dennoch hätte ich mir gern die Stadt angesehen. Das wird leider auch diesmal nicht der Fall sein, denn wir müssen 48 Stunden nach unserem letzten Wettbewerb Tokio wieder verlassen.“

Wie wird sich der Aufenthalt im Olympischen Dorf gestalten?

„Es werden diesmal leider ganz andere Spiele sein, als jene, die ich bisher erlebt habe. Abstand und Maske sind Pflicht. Besondere Unterhaltungsräume und Treffpunkte im Dorf, wo man mit Sportlern anderer Nationen reden kann, gibt es nicht. Es gibt feste Zeiten, an denen wir in der Mensa essen dürfen. Wir fünf männlichen Patrick Hausding steht zur Wahl als Fahnenträger beim Einmarsch der deutschen Mannschaft während der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele. Wasserspringer aus Deutschland bekommen eine Wohnung zugeteilt, die möglichst wenig zu verlassen ist. Wir dürfen nur in die Sprung- und Schwimmhalle. Der Besuch anderer Sportstätten ist untersagt, sodass wir andere Sportler nicht anfeuern können. Selbstverständlich sind täglich Tests vorgesehen, obwohl, wie man uns versicherte, 85 Prozent aller Teilnehmer geimpft sind."

Welche Erwartungen haben Sie?

Immerhin haben viel Erfahrung und bereits zwei Medaillen gewonnen. „Lange Zeit lautete die Kardinalfrage, Wettkämpfe mit relativ wenigen Zuschauern oder gar keine. Die jetzige Entscheidung ist natürlich sehr hart, wenn man bedenkt, dass die Fußball-EM vor Publikum stattfand. Doch Europa ist nun einmal nicht Asien. Dass aber Japan zu solch rigorosen Maßnahmen gegriffen hat, überraschte mich doch und ist echt bedauerlich. Und das in einem Land, das wirtschaftlich stark ist und wo man mit dem Impfen eigentlich schon viel weiter sein sollte. Jetzt erleben wir und die TV-Zuschauer leider reine Geister-Spiele. Ich habe so etwas schon einmal 2009 bei der WM in Mexiko erlebt, als dort die Schweinegrippe grassierte. Zu meinem eigenen Abschneiden kann ich nur sagen, dass oftmals Millisekunden über Erfolg und Misserfolg entscheiden.“

Was erhoffen Sie sich und wie steht es um Ihre Konkurrenten?

„Nach Silber 2008 in Peking und Bronze 2016 in Rio wäre Gold das Allerschönste. Doch die Chinesen, Russen und Briten sind sehr stark, aber auch die Kanadier, Australier und Taiwanesen sind nicht zu unterschätzen. Mit meinem Berliner TSC-Partner Lars Rüdiger starte ich am 28. Juli im Synchronspringen vom Drei-Meter-Brett, fünf Tage später als Einzelkämpfer vom Drei-Meter-Brett. Zufrieden bin ich, wenn ich die Leistung bringe, die ich mir vorgenommen habe.“

Wie gestaltete sich Ihre Abschluss- Vorbereitung auf die Spiele?

Immerhin beträgt der Zeitunterschied zwischen Tokio und Berlin fünf Stunden. „Unser achttägiges Abschlusstraining fand, wie schon vor der Olympia-Qualifikation, in Dresden zu nachtschlafender Zeit statt: Aufstehen kurz nach zwei Uhr, Trainingsbeginn 4.30 Uhr. Wir müssten mit der Zeitumstellung klar kommen.“ Ist nach Olympia für Sie vor Olympia? „Paris 2024 kommt für mich definitiv nicht mehr infrage. Vielleicht hänge ich noch ein Jahr an. Die WM 2022 findet ebenfalls in Japan statt, in Fukuoka. Darüber hinaus werde ich meinen Lehrgang bei der Bundeswehr absolvieren, um vom Stabsunteroffizier zum Feldwebel befördert zu werden, und mein Studium fortsetzten, wo im Sport noch die Fächer Tanzen, Badminton und Handball sowie die Bachelor-Arbeit auf mich warten.“