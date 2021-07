5:0-Erfolg zum Saisonauftakt

Potsdam. Turbine Potsdam ist mit einem Erfolgserlebnis in die neue Spielzeit gestartet. Die Mannschaft von Trainer Sofian Chahed besiegte am Sonnabend in einem Testspiel den Ligakonkurrenten Carl Zeiss Jena in Thalheim (bei Bitterfeld) mit 5:0 (2:0). Chahed bot pro Halbzeit komplett andere Besetzungen auf, um den Konkurrenzkampf von Beginn an zu beleben.

Dabei kam mit Dilara Deli auch eine Spielerin zum Einsatz, die in der abgelaufenen Saison noch bei Zweitligist Arminia Bielefeld spielte. Auch Samira Sahraoui von Turbine II kam eine Halbzeit zum Zuge. Alle drei Neuverpflichtungen wurden eingesetzt, Isabel Kerschowski auf der rechten Abwehrseite, wo sie schon zuletzt in Leverkusen gespielt hat, Teninsoun Sissoko in der Innenverteidigung und Anna Wellmann in der 2. Halbzeit im Tor.

Ein weiteres Testspiel ist vor der Abreise am kommenden Sonntag ins Trainingslager nach Haus im Ennsthal in Österreich nicht mehr vorgesehen. Turbine bereitet sich dort bis zum 8. August auf die neue Saison vor. Zur Vorbereitung gehört auch ein viertägiges Turnier in Leoben, an dem sechs renommierte Mannschaften aus Europa teilnehmen.

Die genaue Besetzung steht aufgrund der derzeitigen Ein- und Ausreisebeschränkungen noch nicht fest. Turbine spielte gegen Jena in der 1. HZ mit: Fischer – Kerschowski, Lara Schmidt, Sissoko, S. Holmgaard – Sahraoui, Barth, Graf, Kössler – Chmelinski, Cerci. 2. HZ: Wellmann – Deli, Mesjasz, Agrez, Gerhard – Orschmann, K. Holmgaard, Plattner, Ehegötz – Höbinger, Weidauer.

Tore: 1:0 (10.) Kössler, Kopfball nach Eckstoß; 2:0 (39.) Barth (Elfmeter), nach Foul an Chmelinski; 3:0 (66.) K. Holmgaard, Kopfball; 4:0 (68.) Orschmann, Direktabnahme aus 14 Metern; 5:0 (82.) Höbinger, direkter Freistoß.