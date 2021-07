Das große Stühlerücken

Berlin. Das Trainerkarussell in der Regionalliga Nordost hat in der vergangenen Woche auf maximale Geschwindigkeit beschleunigt – und bringt einige ebenso spektakuläre wie überraschende Wechsel ans Tageslicht. Mit Türkiyemspor, BW Hohen Neuendorf und Viktoria 89 haben gleich drei Teams das Führungspersonal gewechselt.

Trainerduo wechselt zum Nachbarn Viktoria 89

Und Stern 1900 wird nicht umhin kommen, dies ebenfalls zu tun, denn das SFC-Trainerduo Johannes Fritsch und Jacob Basche wechselt zum Nachbarn Viktoria 89. Neuer Co-Trainer der beiden wird Antonio Schmid – bisher Chefcoach vom frischgebackenen Berlin- Ligisten RW Viktoria Mitte. „Ich wurde von Johannes Fritsch angesprochen, ob ich mir das mit ihm im Team zusammen vorstellen könnte. Eine schwere Entscheidung, denn ich lasse ein tolles Team zurück, habe aber auch eine große Chance, mich selbst weiterzuentwickeln“, kommentiert Schmid den durchaus ungewöhnlichen Schritt, einem Aufsteiger den Rücken zu kehren.

Und Fritsch und Basche selbst? Einen Punkt schlossen beide sofort aus: „Es gab bei Stern absolut keine Komplikationen. Wir verlassen ein harmonisches, tolles Team, das uns die letzten Jahre geprägt hat und ans Herz gewachsen ist“, sagt Basche und stößt ins gleiche Horn wie auch schon Schmid: „Es ist eine spannende Chance.“ Wie ernst Basche das meint, zeigt auch die eher ungewöhnliche Tatsache, dass Fritsch und Basche in die Trainersuche mit involviert sind und dem Team übergangsweise noch mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Roman Rießler wechselt zu BW Hohen Neuendorf

Roman Rießler hingegen, langjähriger Coach der Viktoria, ist ebenfalls wieder in Amt und Würden – nun bei BW Hohen Neuendorf – und sieht dort seine Hauptaufgabe, die Stagnation der letzten Jahre bei den Randberlinerinnen zu stoppen und das Team wieder an die Spitze der Liga zu bringen. Anders als in früheren Jahren soll dies nun aber deutlich nachhaltiger mit einer gleichmäßig wachsenden und leistungsstarken Mädchenabteilung passieren. An seiner Seite hat er Torwart-Trainerin Cordula Busack, die auf viele Jahre Bundesliga als Spielerin zurückblicken kann.

Auch bei Türkiyemspor muss man sich an einen neuen Namen gewöhnen. Auf Murat Dogan, der die Frauen von Türkiyem seit ihrer ersten Saison vor fast 20 Jahren trainiert hatte, folgt nun Deniz Corr. Dieser ist gerade einmal 23 Jahre alt, hat aber bereits seine B-Lizenz und schwärmt von seinen ersten Eindrücken vom Team: „Die Mädels sind hochmotiviert und technisch und taktisch schon sehr weit. Es wird eine spannende Aufgabe, mit diesem Team zu arbeiten.“ Corr kommt aus dem Jugendbereich der Jungs und war dort zuletzt beim SC Borsigwalde und Tennis Borussia im Einsatz. Daniel Kübler